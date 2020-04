या जिल्ह्यात यंदा 82 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन

सांगली : जिल्ह्यातील सहकारी आणि खासगी अशा 12 साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम अखेर संपला आहे. या कारखान्यांनी यंदा 66 लाख 79 हजार 385 टन उसाचे गाळप केले. तर त्यापासून 82 लाख 46 हजार 849 क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले. सरासरी उतारा 12.35 टक्के इतका मिळाला. संपलेल्या हंगामात दुष्काळ, महापूर आणि अतिवृष्टीचा फटका बसल्यामुळे गतवर्षीपेक्षा 18 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घटले. गतवर्षी दुष्काळ, महापूर आणि अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला. शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. महापुराच्या काळात मिरज, वाळवा, शिराळा, पलूस तालुक्‍यांसह परिसरातील ऊस बराच काळ पाण्याखाली होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. महापुरातून शेतकरी सावरत असतानाच पुन्हा अतिवृष्टीमुळे देखील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. जवळपास 25 टक्के ऊस क्षेत्र घटले. तशातच अतिवृष्टीमुळे गळीत हंगाम महिनाभर उशिराने सुरू झाला. त्यामुळे कारखान्यांना गाळपासाठी स्पर्धा करावी लागणार असे चित्र होते. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात "कोरोना' मुळे लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे कारखानदारीला फटका बसला. बरेच ऊसतोड मजूर गावाकडे परतले. त्यामुळे काही कारखान्यांना गळीत हंगाम उरकण्यासाठी कसरत करावी लागली. ऊसतोड लवकर होत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी फड पेटले गेले. अनेक अडचणीचा सामना साखर कारखानदारीला करावा लागला. जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी असे 12 कारखाने सुरू राहिले. इतर कारखाने अडचणींमुळे सुरूच झाले नाहीत. मार्चअखेर पासून कारखान्यांनी हंगाम बंद करण्यास सुरवात केली. तर एप्रिलच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात हंगामाची सांगता झाली. काही कारखान्यांनी चार महिने तर काहींनी साडे चार महिने हंगाम चालवला. बारा कारखान्यांनी 66 लाख 79 हजार 385 टन उसाचे गाळप केले. तर त्यापासून 82 लाख 46 हजार 849 क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले.

जिल्ह्यातील साखर उत्पादन (क्विंटलमध्ये) वसंतदादा-दत्त इंडिया.......853590

राजारामबापू साखराळे..... 1152800

विश्‍वास सहकारी...............615630

हुतात्मा किसन अहिर.........718625

राजारामबापू वाटेगाव..........625900

सोनहिरा सहकारी.............1060600

क्रांती-कुंडल......................995700

सर्वोदय-राजारामबापू...........455550

मोहनराव शिंदे...................250500

निनाईदेवी-दालमिया..........395300

उदगिरी शुगर...................617500

सद्‌गुरू श्री-श्री...................505154

एकूण............................8246849 राजारामबापू' चे सर्वाधिक गाळप

राजारामबापू कारखाना साखराळेने सर्वाधिक 8 लाख 79 हजार 659 टन उसाचे गाळप करून 11 लाख 52 हजार 800 क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले. त्या खालोखाल सोनहिरा, क्रांती, दत्त इंडियाने गाळप केले. साखर उताऱ्यातही राजारामबापू साखराळेने बाजी मारली. 13.11 एवढा सर्वाधिक उतारा घेतला. त्या खालोखाल निनाईदेवी, राजारामबापू, सर्वोदय, सोनहिरा कारखान्यांनी उतारा मिळवला.

