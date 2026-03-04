सांगली : मध्य-पूर्वेत युद्धाचा भडका उडाला असून, आखाती देशांत महाराष्ट्रातील अनेक लोक अडकले आहेत. त्यात सांगली जिल्ह्यातील ४१ लोकांची नावे आतापर्यंत समोर आली आहेत. त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत..आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थिती असल्याने जिल्हा प्रशासनामार्फत नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. आखाती देशांमध्ये संभाव्य युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .Indian Railway: महाराष्ट्रातील रेल्वेसाठी २३,९२६ कोटींचा निधी, अमृत भारत स्थानकांना गती.त्यामुळे जिल्हा प्रशासनामार्फत नागरिकांसाठी आवश्यक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांचे नातेवाईक अथवा परिचित आखाती देश तसेच पश्चिम आशियाई देशात वास्तव्यास असल्यास त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत माहिती आवश्यक असल्यास संबधितांनी जिल्हा प्रशासनाने स्थापन केलेल्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केले आहे..या संदर्भात मंत्रालयातील आपत्कालीन संचालन केंद्राशी संपर्क साधला आहे. नागरिकांकडून आखाती देश तसेच पश्चिम आशियाई देशात वास्तव्यास असलेल्या परिचित व्यक्तींबाबत चौकशी प्राप्त झाल्यास मंत्रालय नियंत्रण कक्षामार्फत संबंधित भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधून त्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत माहिती प्राप्त करून ती संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे..Central Railway: सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचे ब्रेक अचानक निकामी, उतारावर नियंत्रण सुटलं अन्...; नेमकं काय घडलं?.युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून सध्या विमानसेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांमध्ये काही प्रमाणात चिंतेचे आणि गोंधळाचे वातावरण आहे.नियंत्रण कक्ष संपर्क क्रमांकजिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली नियंत्रण कक्ष ०२३३-२६००५००सांगली पोलिस नियंत्रण कक्ष ०२३३-२६७२१००मंत्रालय नियंत्रण कक्ष, मुंबई ९३२१५८७१४३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.