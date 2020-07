सर्व पक्षीय कृती समितीतर्फे वीजबिला विरोधात सांगलीत सोमवारी आंदोलन 

सांगली, अन्यायी वीज दर वाढीच्या विरोधात राज्यभर सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे सोमवारी ( ता. 13) राज्यभर महावितरण कार्यालयाच्या समोर 300 युनिटच्या आतील वीज बील माफ करावे यासाठी महावितरणच्या सांगली शहर कार्यालयासमोर सकाळी 11 वाजता आंदोलन करण्यात येणार आहे. याच समितीतर्फे ग्रामीण भागात प्रत्येक तालुक्‍यांच्या ठिकाणी वाढीव वीज बिलांची होळी करण्यात येणार आहे. सतिश साखळकर म्हणाले, कोरोनामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. सर्व सामान्य माणसाला जगणे मुश्‍किल झाले आहे अशा परिस्थिस्थित जगायचे की लाईट बिल भरायचे हा प्रश्न सर्व सामान्य माणसासमोर आहे त्यातच वीज नियामक आयोगाने सहा ते तेरा टक्के वीज दरवाढ लागू केली आहे. ही दरवाढ कोरोना काळात झाल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अनेकांची घरे, दुकाने बंद होती त्या काळात एक युनिट ही वीज वापर नसताना सरासरीने बिले पाठवली आहेत. त्यामुळे 300 युनिटपर्यंतची बीलमाफीसाठी आम्ही अर्ज भरुन घेणार आहोत.' स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी सांगितले की, चुकीची वीज बिले दुरुस्त करून द्यावीत, दुरुस्त केलेल्या बिलात 50 टक्के वीज बिल माफ करावे, अन्यायी वीज दर वाढ रद्द करावी आदी मागण्यासाठी सांगली, तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, पलूस, कडेगाव, शिराळा, इस्लामपूर या तालुक्‍याच्या ठिकाणी महावितरणच्या कार्यालयासमोर वीज बिलाची होळी करण्यात येणार आहे. आंदोलनात शेकाप, जनता दल, यांच्यासह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.

.........

Web Title: Sangli agitation on Monday against electricity bill by all party action committee