Sangli Solar Power Update : आता रात्री शेतात जाण्याची गरज नाही! 193 कृषी वाहिन्यांवर सौर वीज सुरू; 253 मेगावॉटचे प्रकल्प कार्यान्वित, पाहा संपूर्ण तपशील

सांगली : जिल्ह्यात कृषी सौर वाहिनी योजनेचा विस्तार वेगाने होत असून, सध्या १ लाख ५४ हजार ६७० कृषिपंप ग्राहकांना दिवसा सौर ऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा केला जात (Sangli solar power for farmers) आहे. ७१ उपकेंद्रांतील १९३ कृषी वाहिन्यांद्वारे हा वीजपुरवठा सुरू असून, दिवसा वीज उपलब्ध होत असल्याने शेतकऱ्यांना रात्री सिंचन करण्याच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळत आहे..जिल्ह्यातील १०० उपकेंद्रांसाठी एकूण ६८९ मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी ३७ उपकेंद्रांवरील २५३ मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून, त्यामधून कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. उर्वरित प्रकल्पही टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन महावितरणने केले आहे..याशिवाय, सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी वीजपुरवठ्याचा विस्तार करण्यासाठी आणखी ४१ उपकेंद्रांवर सुमारे २०५ मेगावॉट क्षमतेचे नवीन सौर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सांगली जिल्ह्यातील एकूण सौर वीज निर्मिती क्षमता ८९४ मेगावॉटपर्यंत वाढणार असून, अधिकाधिक कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठ्याचा लाभ मिळणार आहे..Maharashtra Farmer Loan Waiver : वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर; 10 कोटी 20 लाखांचा लाभ मंजूर.‘‘महावितरणच्या कृषी सौर वाहिनी योजनेचा उद्देश कृषी पंपांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे, पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि कृषी क्षेत्राला अधिक विश्वासार्ह ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हा आहे. उर्वरित प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील आणखी कृषी ग्राहकांना सौर ऊर्जेवर आधारित दिवसा वीजपुरवठ्याचा लाभ मिळेल.’’-अमित बोकिल, अधीक्षक अभियंता, महावितरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.