Sangli Farmer Loan Waiver : 30 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 204 कोटींची कर्जमाफीची रक्कम जमा; चौथ्या यादीत 8 हजार जणांचा समावेश, 'आधार' प्रमाणिकरण पूर्ण करणे गरजेचे!

सांगली : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पहिल्या तीन याद्यांतील ३० हजार २७२ सभासदांच्या खात्यावर २०४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली (Punyashlok Ahilyadevi Holkar farmer loan waiver scheme) आहे. आता चौथ्या यादीत जिल्ह्यातील आणखी आठ हजार ४८४ शेतकऱ्यांचा समावेश झाला असून, ‘आधार’ प्रमाणिकरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे..शासनाने या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६८ हजार ९८१ पात्र कर्जखाती ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. यामध्ये जिल्हा बँकेची ५६ हजार ९६२, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांची १२ हजार १९ कर्जखाती आहेत. चार याद्यांमधून जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची संख्या ५२ हजार १८४ झाली आहे. मात्र, लाभाची रक्कम मिळण्यासाठी ‘आधार’ प्रमाणिकरणासह आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे..दरम्यान, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या योजनेची प्रतीक्षा कायम आहे. जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख ७७ हजार शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडे पाठविण्यात आली असून, अद्याप पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर झालेली नाही..Ahilyabai Holkar Farmer Loan Waiver : अहिल्याबाई होळकर योजनेतून 4,839 शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी लगेच करा 'हे' काम, प्रशासनाकडून तातडीचे आवाहन.जत तालुक्याला सर्वाधिक कर्जमाफी (कोटींत)तालुका सभासद रक्कमआटपाडी १३०५ ९.०९जत ८५१० ५६.०६क.महांकाळ २७०७ १५.४४कडेगाव ११५६ ८.८१खानापूर १३८४ ९.७१मिरज ४५३५ ३३.०५पलूस २०७१ १४.३२शिराळा ९४८ ४.१९तासगाव ४९४१ ३६.९३वाळवा २७१८ १६.५२एकूण ३०२७५ २०४.१५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.