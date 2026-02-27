Aniket Kothale Death Case : गुन्हा लपवण्यासाठी भयानक षडयंत्र! बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षकाचा क्रूर चेहरा आला समोर; उज्ज्वल निकमांनी पुराव्यांसह कोर्टात केली पोलखोल

सांगली : बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षक युवराज कामटे व त्याच्या साथीदारांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत अनिकेत कोथळे याचा मृत्यू (Aniket Kothale death case) झाला. त्याला कामटेसह साथीदार जबाबदार आहेत, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam final arguments Sangli court) यांनी जिल्हा न्यायालयासमोर केला..जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. पडवळ यांच्या न्यायालयात आजपासून अंतिम युक्तिवादास सुरुवात झाली. त्यात ॲड. निकम यांनी घटनाक्रम, गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न आणि पुरावे याविषयी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. पुढील दोन दिवस हा युक्तिवाद होणार आहे. दरम्यान, ॲड. निकम यांनी आज सलग ११० मिनिटे अंतिम युक्तिवाद केला. यावेळी नवोदित वकिलांसह न्यायालय पूर्णतः भरले होते..BCom Student Death : 'मला शिकायचं होतं...'; लग्नाच्या तगाद्यामुळे B.Com च्या विद्यार्थिनीने संपवलं आयुष्य, विषारी द्रव प्यायल्याने मृत्यू.६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी रात्री आठ ते नऊच्या दरम्यान अनिकेत कोथळे आणि अमोल भंडारे या दोघांना बडतर्फ उपनिरीक्षक युवराज कामटे व त्याच्या साथीदारांनी अमानुष मारहाण केली. त्यात अनिकेतचा मृत्यू झाला. त्याला जबाबदार हे सारे आहेत, असा युक्तिवाद ॲड. निकम यांनी सरकारतर्फे करत तीन भागांत वर्गीकरण केले..पहिल्या भागात हा गुन्हा उघडकीस कसा आला हे न्यायालयासमोर मांडले. त्यानंतर दुसऱ्या भागात हा गुन्हा लपवण्यासाठी संबंधित कामटे व साथीदारांनी कसे प्रयत्न केले हे सांगण्यात आले. यावेळी बचाव पक्षाच्या वकिलांनी काही वाक्यांवर आक्षेप नोंदवला. ते ॲड. निकम यांनी फेटाळून लावले..Badlapur School Bus POCSO Case : बदलापूर पुन्हा हादरलं! स्कूल बसमध्येच चालकाकडून विद्यार्थिनीसोबत घृणास्पद कृत्य, खरंच शाळेच्या मुली बसमध्ये सुरक्षित आहेत?.त्यानंतर तिसऱ्या भागात अनिकेत कोथळे याच्या मृतदेहाचे अवशेष त्याचेच आहेत, हे न्यायवैद्यक तज्ज्ञांकडून न्यायालयात सिद्ध करण्यात आले. त्या संदर्भातील जंत्री आज न्यायालयासमोर देण्यात आली. त्यानंतर तीन मुद्द्यांवर आज पुन्हा ॲड. निकम यांनी प्रतिपादन केले. त्यात हा गुन्हा कसा उघडकीस आला, गुन्हा लपवण्यासाठी दोघे जण पळून गेल्याची काल्पनिक कथा कामटेने कशी रचली आणि प्रत्यक्ष साक्षीदार अमोल भंडारे याच्यावर कसे दडपण टाकले होते, याची सविस्तर माहिती तपास अधिकारी राजन माने, तत्कालीन उपनिरीक्षक रोहित चौधरी यांच्या पुराव्याचा युक्तिवाद करण्यात आला..पुढील दोन दिवसांत आणखी युक्तिवाद केला जाणार आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) अधीक्षक जयश्री गायकवाड, अपर पोलिस अधीक्षक विष्णू ताम्हणे, उपाधीक्षक प्रमोद नलवडे, सीआयडीचे तत्कालीन उपाधीक्षक व मुख्य तपास अधिकारी मुकुंद कुलकर्णी, जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद भोकरे यांनी सरकार पक्षाला मदत केली..Snake in Grapes Farm : शेतकऱ्याच्या काळजाचा ठोकाच चुकला! द्राक्ष वेलीवर वेटोळे घालून बसलेल्या नागाला पाहून काळजाचं पाणी झालं; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ...दरम्यान, या गुन्ह्यातील संशयित बडतर्फ उपनिरीक्षक युवराज कामटे, हवालदार अनिल लाड, राहुल शिंगटे, नसरुद्दीन मुल्ला व झिरो पोलिस झाकीर पट्टेवाले यांना न्यायालयात आणण्यात आले होते. यातील आणखी एक संशयित अरुण टोणे याचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला आहे..'सीआयडी’चा योग्य तपासबचाव पक्षाच्या वकिलांनी निरीक्षक राजन माने आणि उपनिरीक्षक रोहित चौधरी यांचा उलटतपास घेतला होता. त्यात साक्षीदार वेळेत का तपासले नाहीत, या अनुषंगाने उलटतपासणी केली होती. त्या सर्व मुद्द्यांवर ॲड. निकम यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ‘सीआयडी’ने योग्य पद्धतीने तपास केला असून, त्याबाबतची माहिती न्यायालयासमोर पुराव्यानिशी सादर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.