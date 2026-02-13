पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Durgs : गल्ली अन्‌ गल्ली पालथी घाला, नशेखोरांचे कंबरडे मोडा; डार्क स्पॉटवर पालिकेचे दिवे बसवा - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

Anti-Drug Drive : जिल्ह्यात अमली पदार्थांविरोधात कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हास्तरीय बैठकीत पोलिसांना गल्लीबोळ पालथे घालण्याच्या आणि नशेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली शहरासह जिल्ह्यातील प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांची गस्त झाली पाहिजे. शहरातील गल्ली अन्‌ गल्ली पालथी घाला, दिसेल त्या ठिकाणी नशेखोरांचे कंबरडे मोडा, कायद्याचा धाक निर्माण करा, अशा सक्त सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पोलिस दलाला दिल्‍या.

