सांगली : कॅलिफोर्निया (अमेरिका) येथून भारतात आलेल्या ‘आरा’ या जगातील प्रसिद्ध आणि पेटंट असलेल्या द्राक्ष वाणाचा जिल्ह्यातील द्राक्ष पट्ट्यात प्रवेश झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत द्राक्ष बागायतदार बदलत्या हवामानामुळे त्रस्त (Ara 36 grapes price in Sangli) आहेत. या पार्श्वभूमीवर या वाणाकडे येत्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांचा कल वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात नाशिक, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यात सध्या ‘आरा ३६’ व ‘आरा ३५’ वाणाकडे शेतकरी आकर्षित होत आहेत. जिल्ह्यात आजघडीला सुमारे ७०० एकरांत लागवड झाली आहे. उत्पादित द्राक्षांनी देशातील बाजारपेठेत चांगला जम बसवला आहे..मणेराजुरी, सावळज, विटा, सोनी, मालगाव, निमणी, कुमठे या हुकमी द्राक्ष उत्पादक गावात ‘आरा ३५’ व ‘आरा ३६’चा बोलबाला आहे. पारंपरिक द्राक्षांच्या तुलनेत या वाणाने यंदा शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळवून दिला आहे. ‘आरा चेरी क्रश’ म्हणून जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या या वाणाला बाजारात सामान्य द्राक्षांपेक्षा प्रतिकिलो १६० ते २०० रुपये असा उच्चांकी दर मिळत आहे. निर्यात दर्जाच्या लाल द्राक्षांना सरासरी २०० रुपये दर मिळाला आहे..कॅलिफोर्नियाच्या ‘ग्रापा ग्लोबल’ कंपनीने विकसित केलेली ही लाल, बिनबियांची आणि प्रीमियम प्रजाती जिल्ह्यात वेगाने फोफावत आहे. या द्राक्षांची साठवणूक क्षमता जास्त असल्याने दूरच्या प्रवासात किंवा परदेशात निर्यात करताना ही द्राक्षे दीर्घकाळ टिकतात. प्रतिहेक्टर ३० ते ३५ टन इतके भरघोस उत्पादन देण्याची क्षमता असल्याने शेतकरी पारंपरिक वाणांपेक्षा ‘आरा ३६’ला पसंती देत आहेत..Kunbi Caste Certificate : लाखभर नोंदी असूनही दाखले मिळेना! कोल्हापुरात 97 हजार मराठा बांधव कुणबी दाखल्याच्या प्रतीक्षेत; 'या' कारणामुळे होतोय उशीर.प्रतिकूल हवामान, गारपीट, अवेळी पाऊस यांसह उत्पादन खर्चातील बेसुमार वाढला आहे. द्राक्षशेती संकटात असताना ‘आरा ३६’ वाण चांगली साथ देत आहे. बाजारपेठेतही चांगला दर मिळण्याची संधी आहे.-सुरेश पाटील, द्राक्षबागायतदार, खरशिंग (ता. कवठेमहांकाळ).वाणाची वैशिष्ट्येसाखर व आम्लतेचे उत्तम संतुलन, चेरीसारखी चवगडद लाल-गुलाबी नैसर्गिक रंग, लांबट आकार२२ ते २७ मिलिमीटर लंबदंडगोलाकार सुबक, घसघशीत घडद्राक्ष कडक व कुरकुरीत; संजीवकांशिवाय नैसर्गिक वाढमुसळधारेतही मणी तडकत नाहीत, ४८ अंश तापमनातही वेल टिकते६ महिन्यांपर्यंत नैसर्गिकरीत्या टिकण्याची उत्तम क्षमता.Dharni ACB trap ₹4800 bribe : शेतकऱ्याकडे मागितली 7 हजारांची लाच, 4,800 रुपयांवर झाली तडजोड! एसीबीच्या जाळ्यात अडकले धारणी सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी.लौकिकात भरजिल्ह्यात द्राक्षाची लागवड १९६० च्या दशकात सुरू झाली. सुरुवातीला तासगाव आणि आसपासच्या कोरडवाहू भागात प्रयोग म्हणून सुरू झालेल्या या पिकाने क्रांती घडवून आणली. आज तासगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ व खानापूर तालुके द्राक्षाचे आगर आहेत. ‘थॉमसन सीडलेस’, ‘तास-ए-गणेश’, ‘माणिक चमन’, ‘सोनाका’, ‘सुधाकर/एसएसएन’, ‘शरद सीडलेस’, ‘जम्बो सीडलेस’, ‘रेड ग्लोब’ या वाणांनी सांगलीची सातासमद्रापार ओळख नेली आहे. आता त्यात ‘आरा’ वाणाची भर पडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.