पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar : 'या' स्पर्धेत आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या खिलार खोडाने मारली बाजी; शेतकऱ्यांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग

Khillar Cattle Exhibition at Kharsundi Atpadi : आटपाडी तालुक्यातील खरसुंडी येथे सिद्धनाथ यात्रेनिमित्त भरवलेल्या खिलार जनावरांच्या पशुप्रदर्शनात आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या खिलार खोडाने प्रथम क्रमांक मिळवला.
सकाळ डिजिटल टीम
आटपाडी (सांगली) : खरसुंडी (ता. आटपाडी) येथील श्री. सिद्धनाथ देवाच्या पौष खिलार जनावरांच्या यात्रेनिमित्त भरवलेले खिलार जनावरांचे पशुप्रदर्शन उत्साहत पार पडले. स्पर्धेत आमदार गोपीचंद पडळकर (MLA Gopichand Padalkar) यांच्या खिलार खोडाने दोन दाती गटात पहिला क्रमांक पटकावला. इतरही विविध गटांत झालेल्या स्पर्धेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला.

Sangli
gopichand padalakar

