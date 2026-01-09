Gopichand Padalkar : 'या' स्पर्धेत आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या खिलार खोडाने मारली बाजी; शेतकऱ्यांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग

आटपाडी (सांगली) : खरसुंडी (ता. आटपाडी) येथील श्री. सिद्धनाथ देवाच्या पौष खिलार जनावरांच्या यात्रेनिमित्त भरवलेले खिलार जनावरांचे पशुप्रदर्शन उत्साहत पार पडले. स्पर्धेत आमदार गोपीचंद पडळकर (MLA Gopichand Padalkar) यांच्या खिलार खोडाने दोन दाती गटात पहिला क्रमांक पटकावला. इतरही विविध गटांत झालेल्या स्पर्धेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला..खरसुंडी येथील पौष यात्रेनिमित्त खिलार जनावरांची यात्रा उत्साहात पार पडली. यात्रेच्या शेवटच्या दिवशी बाजार समिती आणि ग्रामपंचायतीने संयुक्तपणे पशुप्रदर्शनाचे आयोजन केले होते. जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील, जयदीप भोसले, सभापती संतोष पुजारी यांच्या हस्ते शुभारंभ केला..यावेळी बाजार समितीचे संचालक विठ्ठल गवळी, भगवान पाटील, शंकर भिसे, माणिक गाढवे, दत्तात्रय, पाटील, रामदास सूर्यवंशी, राहुल गुरव, शेखर निचळ, सुभाष माळी, किरण पुजारी, विनोद पुजारी, सागर कटरे, किरण पवार, अनिल मुढे, सरपंच, मोहन भोसले, अण्णा भोसले, जयराम जानकर उपस्थित होते. ब्रह्मानंद पडळकर, बंडू कातुरे तसेच साध्य फौंडेशनच्या संस्थापिका विद्या मोटे यांनी भेटी दिल्या. आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या खोडाने दोन दाती गटातून पहिला क्रमांक पटकावला..Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले.....कोसा रंग-एक दाती गट-मन्सूर महमंद तांबोळ (तासगाव), अनिल अर्जुन दुसरा क्रमांक पटकावला. एक वर्षावरील गटात नाना वारकरी (बनपुरी), भाऊ मेटकरी (खरसुंडी), बतासराव घाडगे (तामखंडी) यांचा अनुक्रमे पहिला दुसरा आणि तिसरा क्रमांक आला. दोन दाती गटातून आमदार गोपीचंद पडळकर, विजय निकम (मंगळूर) आणि भाऊसाहेब इचले (गनपुरी) याचा पहिला, दुसरा आणि तिसरा क्रमांक आला..चार दाती गटातून महादेव गरंडे, नाना चारकरी (बनपुरी) यांचा पहिला आणि दुसरा क्रमांक आला. सहादाती गटातून विजय निकम यांचा पहिला तर जुळूक गायमध्ये महादेव बामंत्री (जत), दत्तात्रय माथव यांचा नंबर आला. पांढरा रंग प्रकारात एक वर्षाच्या आतील गटात दिलीप भामले (खानापूर), सोमनाथ गुरव आणि अर्जुन पुजारी यांच्या बैलांनी पहिला, दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.