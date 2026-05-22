Sangli Police Bribery : लाचखोर पोलिसाला एसपी दोशींचा मोठा दणका; न्यायालयीन कोठडी मिळवून देण्यासाठी मागितलेली 5 हजारांची लाच, हवालदाराला कसं रंगेहाथ पकडलं?

सांगली : गुन्ह्याच्या तपासात मदत करण्यासाठी, तसेच न्यायालयीन कोठडी मिळवून देण्यासाठी ५ हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी (Sangli police bribery case latest news) अटक केलेल्या भिलवडी पोलिस ठाण्यातील हवालदार संतोष गोविंदराव बेंबडे (वय ४७, रा कवठेमहांकाळ) याला निलंबित करण्यात आले..अधिक माहिती अशी की, लाचेच्या प्रकरणातील तक्रारदार आणि त्यांच्या नातेवाइकांविरुद्ध भिलवडी पोलिस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्याचा तपास लाचखोर हवालदार बेंबडे याच्याकडे होता. यामध्ये आरोपींना पोलिस कोठडी टाळून न्यायालयीन कोठडी मिळण्यासाठी मदत करतो म्हणून बेंबडे याने पाच हजार रुपये लाच घेतली..लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याच्याविरुद्धच्या कारवाईचा अहवाल पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांना पाठवला. अधीक्षक दोशी यांनी बेंबडे याच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई केली. पोलिस अधिक तपास करत आहेत.