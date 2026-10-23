Sahyadri Tiger Reserve Wildlife : चांदोलीच्या जंगलात थरारक अनुभव! 15 ते 20 रानकुत्र्यांचा मोठा कळप कॅमेऱ्यात कैद; पर्यटकांसाठी दुर्मिळ पर्वणी

पुनवत : सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील चांदोली जंगल सफारीदरम्यान सोमवारी (ता. १९) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास पर्यटकांना १५ ते २० रानकुत्र्यांच्या कळपाचे दर्शन (Chandoli jungle safari wild dog sighting) झाले. एकाच वेळी मोठ्या संख्येने रानकुत्रे दिसल्याने पर्यटकांना दुर्मीळ वन्यजीव निरीक्षणाचा अनुभव मिळाला. यावेळी नॅचरलिस्ट प्रणव महाजन उपस्थित होते. काही पर्यटकांनी या प्रसंगाचे छायाचित्रणही केले..रानकुत्र्यांना ढोल किंवा कोळशिंदा असेही म्हटले जाते. हे कळपाने राहणारे आणि समूहाने शिकार करणारे वन्यप्राणी आहेत. जंगलातील अन्नसाखळीचा समतोल राखण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटनेच्या (आययूसीएन) लाल यादीत या प्रजातीचा समावेश ‘संकटग्रस्त’ श्रेणीत आहे..चांदोलीत ऑक्टोबरपासून जंगल सफारी सुरू झाल्यानंतर रानकुत्रे आणि बिबट्यांचे दर्शन होत आहे. झोळंबी, विठ्ठलाई मंदिर, उदगिरी, शेवताई आणि गुढे परिसरातही पर्यटक वन्यजीव निरीक्षणासाठी जात आहेत..Sangli Otter Sighting : सांगलीसाठी अभिमानास्पद! कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच आढळले 'पाणमांजर'; आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात संशोधन प्रसिद्ध.चांदोली जंगल सफारीसाठी सकाळी सहा ते दहा आणि दुपारी दोन ते सहा ही वेळ उत्तम आहे. या वेळेत सफारी केल्यास पर्यटकांना विविध वन्यप्राणी पाहण्याची संधी मिळू शकते.-ऋषिकेश पाटील, वनक्षेत्रपाल चांदोलीऑक्टोबर महिन्यात पर्यटन सुरू झाल्यापासून रान कुत्र्यांचे चार ते पाच वेळा विविध ठिकाणी दर्शन झाले आहे. जंगल सफारी दरम्यान बिबट आणि रान कुत्र्यांचे दर्शन होत असल्यामुळे पर्यटकांचे येणे वाढले आहे.-प्रणव महाजन, नॅचरलिस्ट, सह्याद्री व्याघ्र राखीव चांदोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.