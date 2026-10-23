पश्चिम महाराष्ट्र

Sahyadri Tiger Reserve Wildlife : चांदोलीच्या जंगलात थरारक अनुभव! 15 ते 20 रानकुत्र्यांचा मोठा कळप कॅमेऱ्यात कैद; पर्यटकांसाठी दुर्मिळ पर्वणी

Chandoli jungle safari wild dog sighting : चांदोली जंगल सफारीदरम्यान पर्यटकांना १५ ते २० रानकुत्र्यांच्या कळपाचे दर्शन झाले. सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील या दुर्मीळ वन्यजीव निरीक्षणामुळे पर्यटकांना अनोखा अनुभव मिळाला.
Rare wildlife sighting in Chandoli Maharashtra

Rare wildlife sighting in Chandoli Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुनवत : सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील चांदोली जंगल सफारीदरम्यान सोमवारी (ता. १९) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास पर्यटकांना १५ ते २० रानकुत्र्यांच्या कळपाचे दर्शन (Chandoli jungle safari wild dog sighting) झाले. एकाच वेळी मोठ्या संख्येने रानकुत्रे दिसल्याने पर्यटकांना दुर्मीळ वन्यजीव निरीक्षणाचा अनुभव मिळाला. यावेळी नॅचरलिस्ट प्रणव महाजन उपस्थित होते. काही पर्यटकांनी या प्रसंगाचे छायाचित्रणही केले.

Loading content, please wait...
Sangli
Sahyadri Forest Department
Wildlife
Forest department
Wild Animals
Chandoli National Park
Marathi News Esakal
www.esakal.com