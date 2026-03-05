Iran -Iseral War : आमचं काम चालूय अन् धमाकेही! युद्धाच्या सावटाखालील दुबईची स्थिती, अडकलेले सांगलीकर आता ४४ वर

सांगली : ‘‘आम्ही आबुधाबीत आहोत. आमचं काम काही थांबलेलं नाही आणि आकाशात होणारे धमाकेही सुरूच आहे. रात्री मोठमोठे आवाज येतात, काही ठिकाणी जाळ दिसतो. नेमकं काय सुरू आहे, याचा अंदाज करणं कठीण. .मध्य आशियातून देशांत सांगली जिल्ह्यातील अनेक तरुण नोकरी करीत आहेत. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधीत कंपन्यात काम करीत आहेत. त्यांना भीती वाटते आहे, काम सोडून यावं की थोडं थांबून वाट पाहावी, असा सगळ्याच मराठी मुलांचा इथं गोंधळ झाला आहे,’’ अशी आपबिती धनंजय महाजिक या तरुणाने ‘सकाळ’ शी बोलताना सांगितली..US-Israel-Iran War : अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा सावट पुण्याच्या उद्योगांवर; ४७ टक्के कंपन्यांना संभाव्य फटका.धनंजय हा मूळ बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूरचा. तो गेल्या दहा वर्षांपासून मिरज तालुक्यातील एरंडोली येथे गवंडीकाम करायचा. वर्षभरापूर्वी कामाच्या शोधात त्याने दुबई गाठली. तेथील एका कंपनीत तो आता नोकरी करतो..तेथील परिस्थिती बिकट होत असल्याने कुटुंबीय चिंतेत आहेत. त्याच्यासाठी किमान दोन-चारशे मराठी मुले तिथे नोकरीच्या निमित्ताने आहेत. ती सारी एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. धनंजयच्या ग्रुपाचा प्रमुख कर्नाटकचाच आहे. तो सर्वांना आधार देतोय. धनंजयने ‘व्हॉट्सअॅप कॉल’च्या माध्यमातून ‘सकाळ’शी संवाद साधला..Iran-Israel War : इराण-इस्राईल संघर्षाची नाशिकला झळ; परदेशात अडकलेल्या नागरिकांच्या शोधासाठी धावपळ.तो म्हणाला, ‘‘आमच्या कंपनीचे काम सुरूच आहे. रोज सकाळी मी नोकरीला जातो. रात्री परत येतो. उघड्यावर फारवेळ थांबू नका, अशा सूचना आम्हाला देण्यात आल्या आहेत. कारण, आकाशात फिरणारे ड्रोन पाडले जात आहेत. त्याचे तुकडे जमिनीवर आदळत आहेत..काही ठिकाणी आगही पडते आहे. रात्रीचा आवाज घुमतो आहे. दोन दिवसांपूर्वी आमचे राहते घर हादरून गेले आणि आम्ही सारेच पळत रस्त्यावर गेलो. त्यावेळी खरी भीती वाटली आणि गावाकडे परत यावे, असे वाटले. रात्रीचा माहोल भीतिदायक आहे.’’.तो म्हणाला, ‘‘माझ्या कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास माझ्याबद्दल माहिती कळवली आहे. येथे आम्हाला ‘इंडियन ॲम्बसी’मध्ये संपर्क साधण्यासाठी क्रमांक देण्यात आले आहेत. रोज तीन ते चारवेळा विविध ‘अलर्ट’ येत आहेत. आमची काळजी घेतली जात आहे. .आम्ही ठरवले तर परत येऊ शकतो, मात्र बहुतांश तरुणांचे मत आहे की थोडं थांबून पाहूया. लगेच निर्णय घ्यायला नको. आम्ही दक्ष राहून काम करतोय. अपेक्षा आहे, की लवकर हे युद्ध थांबावं आणि शांततेत काम सुरू व्हावं.’’ .दरम्यान, आता दुबईत अडकलेल्या सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांची संख्या ४४ वर पोहोचली आहे. काल ही संख्या ४१ होती. त्यात आज नवीन तिघांची भर पडली. जिल्हा प्रशासनाकडे रोज नवनवी नावे येत आहेत. या नागरिकांना परत आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.