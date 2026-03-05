पश्चिम महाराष्ट्र

Iran -Iseral War : आमचं काम चालूय अन् धमाकेही! युद्धाच्या सावटाखालील दुबईची स्थिती, अडकलेले सांगलीकर आता ४४ वर

Sangli Citizens : मध्यपूर्वेत वाढलेल्या युद्धजन्य तणावाचा परिणाम आता परदेशात काम करणाऱ्या मराठी तरुणांवरही दिसू लागला आहे. दुबई आणि आबुधाबी परिसरात सांगली जिल्ह्यातील अनेक युवक नोकरी करत असून त्यापैकी किमान ४४ नागरिक सध्या तिथे अडकले आहेत.
Indian workers from Sangli living in Dubai

Indian workers from Sangli living in Dubai

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : ‘‘आम्ही आबुधाबीत आहोत. आमचं काम काही थांबलेलं नाही आणि आकाशात होणारे धमाकेही सुरूच आहे. रात्री मोठमोठे आवाज येतात, काही ठिकाणी जाळ दिसतो. नेमकं काय सुरू आहे, याचा अंदाज करणं कठीण.

Loading content, please wait...
Sangli
workers
Tourist
Paschim maharashtra
War
Iran
Middle East Asia
Abu Dhabi
isaral
Indian
Impact on Middle Class

Related Stories

No stories found.