Sangli Police : केवळ १२६ पोलिसांच्या खांद्यावर ‘सांगली शहर’ची धुरा; अतिरिक्त कामाचा ताण; कायदा-सुव्यवस्था टिकणार कशी?, अंमलदारांना लागतेय डबल ड्यूटी

सांगली : सुमारे साडेतीन लाख लोकसंख्येचा भाग असणाऱ्या शहर पोलिस ठाण्यावरच अतिरिक्त कामाची जबाबदारी असल्याचे चित्र आहे. एक नव्हे, दोन नव्हे तब्बल ६६ पोलिस अधिकारी, अंमलदारांची कमतरता भासणारे हे पोलिस ठाणे कामाच्या ओझ्याने दबून गेल्यासारखी स्थिती आहे. १८२ पदे मंजूर असताना १२६ पोलिसांच्या खांद्यावर शहराची धुरा आहे. त्यांतीलही दहा अंमलदार हे प्रतिनियुक्तीवर असल्याने संपूर्ण यंत्रणेवर मोठा ताण येत आहे. .शहरातील प्रमुख बाजारपेठ, सराफ पेठ, मारुती चौक, बसस्थानकासह मोठे रहिवासी क्षेत्र असा हा भाग आहे. तसेच वाल्मीकी आवास आणि शंभर फुटीतील विस्तारित भागही या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येतो. .कायदा, सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. दररोजच्या बारा तासांच्या ड्यूटीत ठाणे अंमलदार कक्षात तीन, वायरलेससाठी एक, बेकरसाठी वाहनासाठी तीन, बीट मार्शलसाठी दहा, डायल ११२ साठी तीन, गार्डसाठी चार, फिक्स पॉईंटसाठी पाच, बंदोबस्त, मोर्चासाठी, राखीवसाठी दहा, तर आरोपी पार्टीसाठी ५ अंमलदार लागतात. ४५ अंमलदार याच कामासाठी वापरले जातात..उर्वरित गुन्हे प्रकटीकरण आणि तपास कामासाठी कसे पुरणार? ४५ कर्मचारी सकाळी आणि तितकेच सायंकाळी लागतात. त्यामुळे अतिरिक्त काम, डबल ड्यूटी पोलिसांनी डोकेदु:खी बनली आहे. त्यामुळेच जादाची कुमक या ठाण्यासाठी मंजूर करण्याची गरज आहे. .हद्दीत काय?शाळा-महाविद्यालये - १६, क्लासेस - ९, चर्च - ४, मशीद - २८, मंदिरे - ५९, पुतळे - ९, महावितरण - १, शासकीय कार्यालये - ३ , ग्राहक न्यायालय - १, महानगरपालिका - १, बँका - २२, पतसंस्था - १६, सराफ पेठ १, फळ मार्केट - १, पक्ष कार्यालये - २, टॉकीज - २, बसस्थानक - १, आठवडा बाजार - ५, रुग्णालये - ४०, रक्तपेढी - २, मोठी उद्याने - ३ , मॉल - १, झोपडपट्ट्या - १, घाट परिसर - ४, अपर तहसीलदार कार्यालय- १..गस्तीची ठिकाणे कोणती?बीट मार्शल १ - टिळक चौक, आयर्वीन पूल, सांगलीवाडी परिसर, बायपास, दत्तनगर, काकानगर, साईनगर, रजपूत मंगल कार्यालय, म्हसोबा मंदिर, जॅकवेल पंप हाऊस, वाल्मीकी आवास योजना, राजीव गांधीनगर, कर्नाळ पोलिस चौकी, शिवशंभो चौक, गवळी गल्ली, स्वामी समर्थ घाट.बीट मार्शल २- करमरकर चौक, शिवशंभो चौक, जुना बुधगाव रस्ता पूर्व बाजू, सामाजिक न्याय भवन, कलानगर, माधवनगर रस्ता, कॉलेज कॉर्नर, छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम, काँग्रेस भवन, स्टेशन चौक, राजवाडा चौक.बीट मार्शल ३ - मनपा कार्यालय, अग्निशमन दल, पारेख मेडिकल, झुलेलाल चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, सिव्हिल हॉस्पिटल चौक, राममंदिर चौक, काँग्रेसभवन, स्टेशन चौक, राजवाडा.बीट मार्शल ४ - कंदी कॉर्नर, तरुण भारत स्टेडियम, गरवारे कॉलेज, वानलेस मेडिकल, कोल्हापूर रस्ता, जुना जकात नाका, भारतनगर, रमामातानगर, काळी वाट, सिद्धार्थ परिसर, सरकारी घाट, टिळक चौक, गावभाग.बीट मार्शल ५ - एसटी स्टँड परिसर, शामरावनगर, शंभर फुटी रस्ता, सिव्हिल परिसर, खणभाग, झुलेलाल चौक, स्टँड परिसर.'जिल्ह्यातील प्रमुख व्यापारी पेठ या परिसरात आहे. त्याठिकाणी गर्दीत पोलिसांची प्रभावी गस्त झाली पाहिजेत. परिसरात व्यापाऱ्यांनी कॅमेरा लावलेत परंतू पोलिसांनीही कॅमेरा लावण्याची गरज आहे. तसेच पेठातील वाहतूकीचे नियोजन योग्य रितीने करणे गरजेचे आहे. .पोलिस ठाण्यासासह स्टँड परिसरात अवैध वाहतूक मोठ्याप्रमाणावर आहे. त्यामुळे व्यापारी त्रस्त आहेत. याबाबत आम्ही सतत्याने आवाज उठवला. परंतू ठोस कारवाई झाली नाही. ती प्राधान्या झाली पाहिजे.'- पृथ्वीराज पवार, भाजप नेते .शहरातील प्रत्येक भागात पोलिसांची गस्त सुरू असते. त्यासाठी पथके नियुक्त केली आहेत. अत्याधुनिक यंत्रणेसह प्रत्यक्ष स्पॉटवरील फोटो घेतले जातात. तसेच व्यापारी पेठातही साध्या वेशातील पोलिस गस्तीसाठी असतात. यासह शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील प्रत्येक डार्क स्पॉटवर पोलिसांची नजर आहे.'- अरूण सुगांवकर, पोलिस निरीक्षक, शहर पोलिस ठाणे.