Sangli Crime : तेच ठिकाण वेळही तीच, बदला घेतलाच! कॉलेजच्या दारातच तरुणावर चाकूने 14 सपासप वार; मांडी, डोके, हात, पोटावर घाव

सांगली : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी कॉलेज कॉर्नर (College Corner Sangli) येथील एका कॉलेजच्या दारात भरदुपारी तरुणावर चाकूने १४ वर्मी वार करत निर्घृण खून (Sangli Crime News) करण्यात आला. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेत काटा काढण्यात आला. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. विष्णू सतीश वडर (वय २३, रा. वडर कॉलनी, सांगली) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..दरम्यान, विश्रामबाग पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पोलिसांनी अवघ्या दोन तासांत संशयित हल्लेखोरांना ताब्यात घेतले. आर्यन हेमंत पाटील (वय २३, रत्नदीप हौसिंग सोसायटी, कुपवाड) आणि आदित्य प्रमोद वालकर (२१, रा. राणाप्रताप चौक, कुपवाड) अशी त्या दोघांची नावे आहेत..पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, मृत विष्णू वडर आणि आर्यन पाटील हे दोघे मित्र आहेत. वडर हा मोलमजुरी करतो, तर आर्यन पाटील हा छायाचित्रकार आहे. १ जुलै २०२४ ला एकमेकांकडे रागाने बघितल्याच्या कारणातून आर्यन याच्यावर कुरणे चौक परिसरात चाकूने हल्ला केला होता. त्यात विष्णू वडर याच्यासह तिघांचा समावेश होता. त्याच रागातून दोघांच्यात वाद होता. यातून अनेकदा एकमेकांकडे रागाने पाहत खुन्नस देण्यात येत होती..Heart Attack Case : क्रिकेट खेळताना मैदानावरच बारावीत शिकणाऱ्या युवकाला हृदयविकाराचा झटका; उत्कर्षच्या मृत्यूने हळहळ.काल दुपारी एकच्या सुमारास आर्यन हा साथीदार आदित्य याच्यासोबत कुरणे चौकानजीक गणपती गॅस रस्त्यावर आला. त्यावेळी विष्णू तेथे होता. दोघांच्यात पुन्हा वाद झाला. शिवीगाळ करत धक्काबुक्की करण्यात आली. वाद टोकाला गेल्यानंतर आर्यन याने चाकूने वार करण्यात सुरुवात केली. मांडी, डोके, हात, पोटात सपासप वार केले. महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि व्यापाऱ्यांसमोर हा धिंगाणा सुरू होता. विष्णू रक्ताच्या थारोळ्यात भर चौकात पडला. त्यानंतर हल्लेखोरांनी तेथून पळ काढला. त्यानंतर विष्णू याला जखमी अवस्थेत उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..अतिदक्षता विभागात त्याच्यावर उपचार सुरू होते. वार वर्मी असल्याने अतिरक्तस्त्राव झाला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाल्याने डॉक्टरांनी घोषित केले. यावेळी रुग्णालय परिसरात नातेवाईक व नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. शहर विभागाचे उपअधीक्षक संदीप भागवत, निरीक्षक सुधीर भालेराव, एलसीबीचे निरीक्षक संजीव झाडे यांनी घटनास्थळी भेट देत तपासाच्या सूचना दिल्या..आई-वडिलांच्या भांडणाला कंटाळून 17 वर्षीय मुलीनं घेतला गळफास; चिठ्ठीत लिहिलं, 'मी एकटी पडलीये, माझ्या मृत्यूला..'.दरम्यान, संशयितांच्या शोधासाठी विश्रामबागसह एलसीबीची पथके रवाना करण्यात आली होती. दोन्ही संशयितांची माहिती गोपनीय खबऱ्यांमार्फत अंमलदार आर्यन देशिंगकर, प्रशांत माळी यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने छापा टाकून त्यांना ताब्यात घेतले. निरीक्षक भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक निरीक्षक चेतन माने, कविता नाईक, उपनिरीक्षक सतेज कार्वेकर, दादासाहेब मगदूम, सहाय्यक फौजदार दिनेश माने, संदीप साळुंखे, अमर मोहिते, बिरोबा नरळे, प्रशांत माळी, आर्यन देशिंगकर, महम्मद मुलाणी, योगेश पाटील, चालक अत्तार, सुहैल मुल्ला यांचा कारवाईत सहभाग होता..थरार चित्रितपरिसरातील कॉलेजच्या प्रवेशद्वारावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात हा हल्ल्याचा थरार चित्रित झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच परिसरातील अन्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही ताब्यात घेतले आहे..हाच बोळ डार्क स्पॉटनवीन वसाहतीकडे जाणारा हा बोळ गुन्हेगार, नशेखोरांचा अड्डा आहे. अंधारयुग मालिकेतून हा परिसर प्रकाझोतात आणण्यात आला होता. या परिसरातील गोदामताही नशेखोरांचा ठिय्या असतो. या परिसरातील काही सजग नागरिकांनी यापूर्वी याबाबत तक्रार केली होती. तसेच महाविद्यालयाच्या परिसरात होणाऱ्या अवैध प्रकारांबाबत सातत्याने निवेदने देण्यात आली होती. या प्रकरणावरून पोलिसांनी आता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे..तेच ठिकाण वेळही तीचदीड वर्षांपूर्वी संशयित आर्यन पाटील याच्यावर ज्या चौकात हल्ला झाला होता त्याच चौकात विष्णूवर वार करून हल्ल्याचा बदला घेण्यात आला. त्यावेळी एकच्या सुमारास हल्ला झाला होता. आजची घटनाही त्याच वेळेत झाली. पूर्वनियोजित कट असल्याचे यातून स्पष्ट होते..