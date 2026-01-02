पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : तेच ठिकाण वेळही तीच, बदला घेतलाच! कॉलेजच्या दारातच तरुणावर चाकूने 14 सपासप वार; मांडी, डोके, हात, पोटावर घाव

College Corner Sangli Case : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सांगलीतील कॉलेज कॉर्नर येथे विष्णू वडर याची चाकूने निर्घृण हत्या झाली. जुन्या वादातून हा खून झाल्याचे उघड झाले.
Sangli Crime News

Sangli Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी कॉलेज कॉर्नर (College Corner Sangli) येथील एका कॉलेजच्या दारात भरदुपारी तरुणावर चाकूने १४ वर्मी वार करत निर्घृण खून (Sangli Crime News) करण्यात आला. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेत काटा काढण्यात आला. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. विष्णू सतीश वडर (वय २३, रा. वडर कॉलनी, सांगली) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
police case
crime marathi news

Related Stories

No stories found.