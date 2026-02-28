'अनिकेत कोथळेची पोलिस कोठडीत हत्या, त्याचा मृतदेह जाळला आंबोलीत'; उज्ज्वल निकम यांचा कोर्टात मोठा युक्तिवाद, आरोपी लाडनं पोलिसांना असं काय दाखवलं?

सांगली : ‘अनिकेत कोथळे याची पोलिस कोठडीत अमानुष मारहाणीत हत्या झाली. त्यानंतर त्याचा मृतदेह आंबोली येथे जाळण्यात (Aniket Kothale Custodial Death Case) आला. ते ठिकाण आरोपी क्रमांक दोन व बडतर्फ उपनिरीक्षक युवराज कामटे याच्या दप्तरी अनिल लाड याने पोलिसांना दाखवले,’ असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयासमोर केला. दरम्यान, गतवेळी झालेल्या उलट तपासात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक शंकेचे ॲड. निकम यांनी खंडन करत अंतिम युक्तिवाद केला..जिल्हा न्यायालयात काल दुसऱ्या दिवशी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. पडवळ यांच्या न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी बचाव पक्षाचे वकीलही उपस्थित होते. ॲड. निकम यांनी केलेला युक्तिवाद असा - गुन्ह्यातील प्राथमिक तपास अधिकारी, तत्कालीन उपाधीक्षक धीरज पाटील यांच्याकडे तपास आला होता. त्यांनी तपास हाती घेतल्यानंतर आरोपींनी अनिकेत कोथळे याचा मृतदेह आंबोली गड येथे जाळला आहे, हे समोर आले. त्यानंतर आरोपी अनिल लाड याने स्वखुशीने निवेदन दिले होते..Solapur Couple Case : तरुणाच्या त्रासाला कंटाळून दाम्पत्यानं संपवलं जीवन; 'तो' फोनवरून भेटायला बोलवायचा अन्..., अंथरुणात सापडली मृत्यूपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी.त्यानुसार त्याने आंबोली गड येथील घटनास्थळ दाखवतो, असे सांगितले होते. त्यानुसार त्या ठिकाणी पंचनामा करण्यात आला. त्यादिवशी रात्री उशीर झाला असल्याने कोथळे याच्या मृतदेहाचे अवशेष जप्त करता आले नाहीत. त्यामुळे आरोपी लाड याची सावंतवाडी येथील पोलिस कोठडीत रवानगी केली..दुसऱ्या दिवशी, ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी पंचनामा सुरू झाला. या पंचनाम्यावेळी न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत मृतदेहाचे अवशेष ताब्यात घेतले. या घटनेदरम्यान जे पुरावे सरकार पक्षाने तपासले, त्यामध्ये तत्कालीन उपाधीक्षक धीरज पाटील, शासकीय चालक सदाशिव कांबळे, आंबोलीतील पोलिस ठाण्यातील अधिकारी अमित गोटे यांच्या साक्षी झाल्या. अनिकेत कोथळे याच्या मृतदेहाविषयीचा पुरावा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला होता. दरम्यान, या पुराव्यावेळी आरोपीच्या वकिलांनी काही शंका उपस्थित केल्या. त्यात प्रामुख्याने पोलिसांना ही घटना पूर्वीच माहिती होती..Pune Baner Dowry Harassment Case : 3 महिन्यांपूर्वी लग्न, बाणेरमध्ये विवाहितेनं संपवलं आयुष्य; पतीचं अमेरिकेत शिक्षण, 21 तोळे सोन्यासाठी छळ.आंबोली गड हे ठिकाण पोलिसांना माहिती होते. परंतु ॲड. निकम यांनी हे ठिकाण आरोपींमुळे पोलिसांना कळाले, असे सांगितले. हा परिसर खूप मोठा आहे. घटनास्थळ नेमके कोठे आहे, या संदर्भातील माहिती आरोपी अनिल लाड यालाच होती. त्यानेच ते ठिकाण दाखवले. त्यानंतर मृतदेहाचे अवशेष जप्त केले आहेत. पोलिस पथकाच्या प्रवासाबाबतच्या काही शंकांचेही ॲड. निकम यांनी खंडन केले..यावेळी सांगलीचे पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, ‘सीआयडी’च्या अधीक्षक जयश्री गायकवाड उपस्थित होत्या. अपर पोलिस अधीक्षक विष्णू ताम्हणे, उपाधीक्षक प्रमोद नलवडे, ‘सीआयडी’चे तत्कालीन उपाधीक्षक व मुख्य तपास अधिकारी मुकुंद कुलकर्णी, जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद भोकरे यांनी सरकार पक्षाला मदत केली. आजही सुनावणी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.