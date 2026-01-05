पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून युपीतून मिरजेत आणून पती-सासऱ्याने केला महिलेचा खून; कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, मिरजच का निवडलं?

Sangli Case Woman Killed by Husband : चारित्र्याच्या संशयातून पती व सासऱ्याने मिरजेत आणून महिलेचा गळा घोटून खून केला.
Miraj Crime News

सांगली : उत्तर प्रदेशमधील दाम्‍पत्य. चारित्र्याच्या संशयावरून त्यांच्यात नेहमीचा वाद. त्याच वादातून पतीसह सासऱ्याने तिला मिरजेतील (Miraj Crime News) टाकळी ते मल्लेवाडी रस्त्यावर आणली. एका शेतात तिचा गळा घोटला आणि ते दोघे पसार झाले. कुजलेल्या अवस्थेत त्या महिलेचा मृतदेह सापडला. पोलिसांनी कौशल्यपणाला लावत त्यामागच्या कारणाचा शोध घेतला. अखेर चारित्र्याच्या संशयावरून पतीसह सासऱ्याने तिला मिरजेत आणून खून केल्याचे निष्पन्न झाले.

