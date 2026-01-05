Sangli Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून युपीतून मिरजेत आणून पती-सासऱ्याने केला महिलेचा खून; कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, मिरजच का निवडलं?

सांगली : उत्तर प्रदेशमधील दाम्पत्य. चारित्र्याच्या संशयावरून त्यांच्यात नेहमीचा वाद. त्याच वादातून पतीसह सासऱ्याने तिला मिरजेतील (Miraj Crime News) टाकळी ते मल्लेवाडी रस्त्यावर आणली. एका शेतात तिचा गळा घोटला आणि ते दोघे पसार झाले. कुजलेल्या अवस्थेत त्या महिलेचा मृतदेह सापडला. पोलिसांनी कौशल्यपणाला लावत त्यामागच्या कारणाचा शोध घेतला. अखेर चारित्र्याच्या संशयावरून पतीसह सासऱ्याने तिला मिरजेत आणून खून केल्याचे निष्पन्न झाले. .‘एलसीबी’च्या पथकाने या रहस्यमय खुनाचा आठवड्यात छडा लावला आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नितू ऊर्फ शालिनी आकाश यादव (वय ३५) असे मृत महिलेचे नाव असून पती आकाश ऊर्फ विशाल दीनदयाळ यादव (वय २४) आणि सासरा दीनदयाळ रामबाली यादव (वय ५५, दोघेही रा. खुज्झी, ठाणा चंन्दवक, जि. जौनपुर, रा. उत्तरप्रदेश) अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत..श्री. घुगे म्हणाले, ‘२३ डिसेंबर २०२५ रोजी कुमार पाटील यांच्या उसाच्या शेतात एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. मृतदेहाचा डोक्याकडील भाग प्राण्यांनी खाल्ल्याने आणि तो कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने ओळख पटविणे अवघड होते. याप्रकरणी मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली होती. परिस्थितीजन्य पुरावे काहीच नसल्याने पोलिसांसमोर तपासाचे मोठे आव्हान होते. सदर गुन्ह्याचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविला होता. पोलिस निरीक्षक संजीव झाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असताना घटनास्थळाच्या आसपास पुणे ते मिरज दरम्यानचे रेल्वे तिकीट पोलिसांना सापडले. सदर तिकीट १६ डिसेंबर २०२५ रोजी पुणे रेल्वे स्थानकावर काढले असल्याचे निष्पन्न झाले..Nursing Student Assault : लग्नाचं आमिष दाखवून डॉक्टरनं नर्सिंग विद्यार्थिनीवर केला बलात्कार; फ्लॅटवर घेऊन गेला अन् तिच्यावर....पोलिसांनी तातडीने मिरज रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, मृत महिलेने घातलेली साडी आणि तिने घेतलेली शाल पांघरलेली एक महिला आणि दोन पुरुष सीसीटीव्हीत कैद झाले. सदर फुटेज पोलिसांनी स्थानिक दुकानदार, रिक्षाचालक, फेरीवाले व हमालांना दाखविले. रेल्वे स्थानकावरील एका चिक्की विक्रेत्याने महिला आणि दोन पुरुषांना ओळखले. त्याने पोलिसांना तिघांकडे पैसे नसल्याने या तिघांपैकी एकाने नातेवाइकांकडून फोनपेवरून मागविलेली ३ हजारची ऑनलाइन रक्कम आपल्याला दिल्याची माहिती दिली. तसेच एका रिक्षा चालकाने सदर तिघांना टाकळी गावाजवळील ओढ्याजवळ सोडल्याचे सांगितले. रिक्षामध्ये महिलेसमवेत दोन्ही पुरुषांचा सतत वाद सुरू असल्याची माहिती देखील त्याने पोलिसांना दिली..स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक तपास केला असता त्यांना दोन संशयित मोबाईल क्रमांक निष्पन्न झाले. सदर क्रमांक उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील असल्याचे समजले. मोबाईल लोकेशनच्या आधारे पोलिस पथके उत्तर प्रदेश व हरियाणा येथे रवाना झाली. सीसीटीव्हीतील व्यक्ती आकाश ऊर्फ विशाल दीनदयाल यादव आणि दीनदयाल रामबाली यादव असल्याचे समजले..दुसरे लग्न अन् वादाची ठिणगीखून करण्यात आलेली महिला नितू हिचे आरोपी आकाश यादव याच्यासमवेत दुसरे लग्न झाले होते. तिला एक अपत्य आहे. लग्नानंतर त्यांच्यात किरकोळ कारणावरून सतत वाद होत होते. काही महिन्यांनी मृत नितूच्या दुसऱ्या लग्नाचा प्रकार पती आकाश यास समजला. घरातील कामे करीत नसल्यामुळे सासरच्या मंडळीसमवेत मृत नितू हिचा वाद होत होता. वारंवार वाद होत असल्यामुळे ती माहेरी जाऊन राहिली होती..हृदयद्रावक! घरातील पाण्याची मोटर सुरू करतानाच बसला विजेचा धक्का; सातवीतील 13 वर्षीय विद्यार्थिनीचा जागीच अंत.जेव्हा मृत नितू सासरी होती त्यावेळी ती वेळी अवेळी फोन वरून कोणाशी तरी बोलत असायची. त्यामुळे तिच्या चारित्र्याबाबत पती आकाश यास संशय होता. त्यामुळे तिचा काटा काढायचा निश्चय पती आकाश आणि सासरा दीनदयाळ यांनी केला. पोलिस तपासात कौटुंबिक वादातून नितू हिने चन्दवक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्याचे उघड झाले. आकाश याने पोलिस ठाण्यात जाऊन तेथील पोलिसांना, आम्ही पती - पत्नी अन्यत्र ठिकाणी राहण्यास जात असल्याचे सांगून नितूला तक्रार मागे घेण्यास लावली होती..पुण्यातून गाठले मिरजदरम्यान नितूला संपवायचे या उद्देशानेच पती आकाश आणि सासरा दीनदयाळ या दोघांनी नितू हिला दुसरीकडे राहण्यास जाण्यासाठी जागा बघून येऊ असे सांगितले. याकरिता ते तिघे उत्तर प्रदेश येथील मिर्झापूर रेल्वे स्थानकावर आले. तेथून ते पुण्याला आले. त्यानंतर दि. १६ डिसेंबर रोजी पहाटेच्या सुमारास तिघे मिरज रेल्वे स्थानकावर उतरले. तेथून ते रिक्षाने टाकळी येथील ओढ्याजवळ गेले. रिक्षा निघून गेल्यानंतर उसाच्या शेतात नेऊन दोघांनी संगनमताने शालीने गळा आवळून नितू ऊर्फ शालिनी यादवचा खून केला. मृतदेह शेतात टाकून काही वेळाने दोघेही पुन्हा मिरज रेल्वे स्थानकातून उत्तर प्रदेशकडे पसार झाले. दरम्यान, २३ डिसेंबर रोजी शेतात महिलेचा मृतदेह आढल्याने खळबळ उडाली होती..तपासी पथकाचे यशतपासी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक रणजित तिप्पे यांनी केलेल्या चौकशीत खून झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर स्थानिक गुन्हे अन्वेषणने समांतर तपास सुरूच ठेवला होता. दोन्ही पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त तपासात अखेर चारित्र्याच्या संशयावरून महिलेचा खून केल्याचे समोर आले. सदर तपास श्री. घुगे, अपर अधीक्षक कल्पना बारवकर आणि उपाधीक्षक प्रणील गिल्डा यांच्या मार्गदर्शनात निरीक्षक संजीव झाडे, निरीक्षक अजित सिद, उपनिरिक्षक कुमार पाटील आणि महादेव पोवार, अंमलदार संकेत मगदूम, इम्रान मुल्ला, अमोल ऐदाळे, प्रमोद साखरपे, सुशिल मस्के, श्रीधर बागडी, रूपेश होळकर, सुमित सूर्यवंशी, अतुल माने, रणजित जाधव, गणेश शिंदे, सुनील देशमुख, अभिजीत पाटील, अजय पाटील यांचा कारवाईत सहभाग होता.. Acid Attack : धक्कादायक! पतीनं पत्नीला जबरदस्तीनं पाजलं अॅसिड; नंतर स्वतःही प्यायला, प्रकृती गंभीर झाल्याने मृत्यू.रेल्वे तिकिटाने उलघडाटाकळी रस्त्यावरील शेतात महिलेचा मृतदेह सापडला असला तरी तो कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने तपास आव्हानात्मक होता. मृतदेहानजीक १६ डिसेंबर रोजीचे रेल्वेचे तिकीट पोलिसांना मिळून आले. केवळ त्या एका तिकिटावरून सांगली पोलिसांनी अत्यंत कौशल्याने तांत्रिक तपास केला. आणि हरियाणा येथून पती आकाश यादव तर उत्तरप्रदेशातील खुज्झी येथून सासरा दीनदयाळ यादव यास जेरबंद केले. प्रारंभी त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली तरी पोलिसांनी त्यांना बोलते केल्यानंतर त्यांनी खुनाची कबुली दिली..मिरजच का निवडले?आरोपी आकाश आणि दीनदयाळ यादव हे परजिल्ह्यात जाऊन गोठा सांभाळण्याचे काम करतात. काही महिन्यांपूर्वी दीनदयाळ हा मिरज तालुक्यातील मालगाव येथील एका गोठ्यात कामास होता. त्यामुळे त्याला परिसराची माहिती होती. उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रातील मिरज तालुक्यातील एका भागात जर खून केला तर तो लवकर उघडकीस येणार नाही तसेच घटनास्थळावर कोणताच परिस्थितीजन्य पुरावा नसल्याने आपल्याला अटक होणार नसल्याची त्यांची खात्री होती. परंतु पोलिसांनी कौशल्याने तपास करून अखेर दोघांना गजाआड केले.. 