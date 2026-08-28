पश्चिम महाराष्ट्र

Tushar Doshi Action Against Sangli Crime : पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी 'ॲक्शन' मोडवर; सांगली पोलिस दलात खांदेपालट, नशेखोरी ठेचण्यासाठी सक्त सूचना

Sangli police superintendent Tushar Doshi : सांगलीतील वाढत्या गुन्हेगारी आणि नशेखोरीविरोधात पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत पोलिस दलाला विशेष कृती आराखड्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
Sangli police superintendent Tushar Doshi

Sangli police superintendent Tushar Doshi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांत वाढलेली गुन्हेगारी आणि नशेखोरी नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी आक्रमक पाऊल उचलले असून, संपूर्ण सांगली पोलिस दल ‘ॲक्शन मोड’वर आले (Sangli police action against criminals) आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुख्यालयाचा रस्ता दाखवत, त्यांनी जिल्ह्यात गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासाठी एका एलसीबीसह स्थानिक पोलिसांना सक्त सूचना दिल्या आहेत.

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