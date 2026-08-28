Tushar Doshi Action Against Sangli Crime : पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी 'ॲक्शन' मोडवर; सांगली पोलिस दलात खांदेपालट, नशेखोरी ठेचण्यासाठी सक्त सूचना

सांगली : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांत वाढलेली गुन्हेगारी आणि नशेखोरी नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी आक्रमक पाऊल उचलले असून, संपूर्ण सांगली पोलिस दल ‘ॲक्शन मोड’वर आले (Sangli police action against criminals) आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुख्यालयाचा रस्ता दाखवत, त्यांनी जिल्ह्यात गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासाठी एका एलसीबीसह स्थानिक पोलिसांना सक्त सूचना दिल्या आहेत..पोलिस अधीक्षक दोशी यांनी कारवाईची सुरुवात स्वतःच्याच खात्यातील निष्क्रियता आणि दिरंगाई झटकण्यापासून केली आहे. त्यांनी घेतलेल्या काही धाडसी निर्णयांमुळे पोलिस वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. संजयनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हेगारीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्यात अपयश आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आरोपानंतर तेथील पोलिस निरीक्षकांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील निरीक्षकांकडून एका महत्त्वाच्या गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात वेळेत दाखल न झाल्याने त्यांनाही थेट नियंत्रण कक्षात संलग्न करण्याचे आदेश दिले..Satish Patil Death : ओव्हरटेक करताना काळाचा घाला! सांगली बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांचे स्वीय सहायक सतीश पाटील अपघातात ठार; दुचाकीची ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला जोराची धडक.संपूर्ण जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना योग्य ठिकाणी जबाबदारी देण्यासाठी पोलिस दलात मोठे फेरबदल केले जात आहेत. सांगलीतील अमली पदार्थांचे वाढते जाळे उद्ध्वस्त करणे हे पोलिस अधीक्षकांचे मुख्य लक्ष्य आहे. यासाठी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष आणि ठोस असा ‘प्लॅन’ तयार केला जात आहे..'झीरो टॉलरन्स' धोरणअधीक्षक दोशी यांनी आपल्या कारवाईतून स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, गुन्हेगारी आणि नशेखोरीच्या बाबतीत सांगली पोलिस ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार आहेत. गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारे किंवा कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलिसांची गय केली जाणार नाही, हा संदेश थेट तळागाळातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. जिल्ह्यातील गुन्हेगारी आणि नशेखोरीचे जाळे पूर्णपणे समूळ नष्ट होईल, असा चंग आता पोलिसांनी बांधला आहे..Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीचं राजकारण तापणार! प्रकाश आवाडे थेट लोकसभेच्या रिंगणात? खासदार माने गटाची वाढली धडधड, 'त्या' वक्तव्यानं वाढवलं टेन्शन.पोलिस दलातील पायंडा मोडलायापूर्वी ‘काही करा, खपवून घेऊ’, असा पायंडा तत्कालीन अधीक्षकांनी पाडला होता. त्यामुळेच काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी थेट ‘चोरावर मोर’ होण्याचा प्रयत्न केला होता. काही पोलिस ठाण्यात थेट ‘डल्ला’ मारल्याच्या उघड तक्रारी झाल्या तरीही कारवाई शून्य होती. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आता अधीक्षक दोशी थारा देत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.