Sangli Crime : सांगलीत चाललंय काय? मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यावर घरासमोरच प्राणघातक हल्ला; वार केल्यानंतर पोटात चाकू अडकून बसला अन्...

सांगली : महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कृष्णा माळी यांच्यावर त्यांच्या घरासमोरच प्राणघातक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. दुचाकीवरून आलेल्या दोघा हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केल्याचे प्राथमिक तपासात (Sangli Crime News) समोर आले आहे. चाकू अडकल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळावरून पलायन केले..ही घटना मंगळवारी रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास कलानगर येथे घडली. हल्ल्यानंतर माळी यांच्या मित्रांनी टिंबर एरियातील एका खासगी रुग्णालयात त्यांना उपचारासाठी दाखल केले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. दरम्यान, हल्ल्याचे कारण अद्याप समजू शकले नाही..याबाबत अधिक माहिती अशी की, सुनील माळी हे कुटुंबीयांसह कलानगर येथे राहतात. महापालिकेचे ते मुख्य अग्निशमन अधिकारी म्हणून काम करतात. माळी दिवसभर कामावर होते. काल सायंकाळी ते मित्रासोबत दुचाकीवरून घरी निघाले होते. यावेळी बायपास रस्त्यावर त्यांनी चहा घेतला. नंतर ते मित्रासह कलानगर येथील घराकडे गेले. यावेळी त्यांच्या घराजवळ दुचाकीवरून आलेले दोन हल्लेखोर दबा धरून बसले होते..Mumbai : स्कूलबसने चिरडल्यानं एक वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, आजी गंभीर जखमी; नातीला आणायला गेल्यावर अपघात, घटना CCTVमध्ये कैद.माळी हे दुचाकीवरून उतरताच हल्लेखोरांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या चाकूने पोटात उजव्या बाजूला वार केला. वार इतका वर्मी होता की तो चाकू अडकून बसला. माळी यांच्या मित्रांनी आरडाओरडा केल्यानंतर संशयित हल्लेखोरांनी घटनास्थळावरून पलायन केले. माळी यांच्या मित्रांनी तातडीने टिंबर एरियातील एका खासगी रुग्णालयात तातडीने उपचारासाठी त्यांना दाखल केले..या ठिकाणी प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी त्यांना इनाम धामणी रोडवरील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याठिकाणी अतिदक्षता विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन दलाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांवरच प्राणघातक हल्ला झाल्याने शहरात खळबळ उडाली होती. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने धाव घेत हल्लेखोरांच्या शोधासाठी पथके रवाना केली आहेत..आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांची धावअग्निशमन अधिकारी सुनील माळी यांच्यावर प्राणघातक हल्ल्याची माहिती मिळताच आयुक्त सत्यम गांधी, उपायुक्त स्मृती पाटील, उपायुक्त अश्विनी पाटील यांच्यासह उपअधीक्षक प्रणील गिल्डा, पोलिस निरीक्षक सुधीर भालेराव, अरुण सुगावकर यांच्यासह पोलिस पथकांनी रुग्णालयात धाव घेतली होती. हल्ला नेमका कोणत्या कारणातून झाला, हे अद्याप समजू शकले नाही..तीन महिन्यांपूर्वीही हल्लासुनील माळी यांच्यावर तीन महिन्यांपूर्वीही अनोळखींनी काठीने हल्ला केल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली होती. त्यांच्यावर पुन्हा खुनीहल्ला झाल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले होते..