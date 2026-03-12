पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Minor Girl Assault Case : मंदिराजवळ गाठलं, अश्‍लील व्हिडिओ बनवला अन् मग...; सांगलीतील 'त्या' अल्पवयीन मुलीची वेदनादायक कहाणी, तिच्यासोबत काय घडलं?

Minor Girl Allegedly Assaulted After Obscene Video Threat in Sangli : सांगलीत अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला.
सांगली : अश्‍लील व्हिडिओ तयार करून तो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने वारंवार लैंगिक (sangli minor girl assault case news) अत्याचार केले. आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न केला असता जातिवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला.

