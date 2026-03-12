सांगली : अश्लील व्हिडिओ तयार करून तो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने वारंवार लैंगिक (sangli minor girl assault case news) अत्याचार केले. आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न केला असता जातिवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला..याप्रकरणी सांगली ग्रामीण पोलिसांनी संशयित मिलिंद भुई (उदगाव, जयसिंगपूर) याच्याविरुद्ध सुधारित बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध (पोक्सो) तसेच ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे..Mumbai Doctor Case : 'तुझा पुरुषी अहंकार आता तरी..'; मुंबईतील डॉक्टर तरुणीने घेतला गळफास, 6 पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये काय? स्तुतीसोबत असं का वागला प्रियकर फैजुल खान?.पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी १६ वर्षीय असून ती शिक्षण घेत आहे. ऑक्टोबर-२०२५ च्या दरम्यान संशयित मिलिंद याने पीडितेला गावातील एका मंदिराजवळ गाठून तिचा अश्लील व्हिडिओ केला..Thailand Road Accident : परदेशात फिरण्याचं स्वप्न अधुरंच राहिलं! पुण्यात नोकरी करणाऱ्या बीडच्या पूजाचा थायलंडमध्ये मृत्यू; आठवड्यानं मृतदेह गावी.तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन त्याने पीडितेशी वारंवार शरीरसंबंध ठेवले. त्याचा हा अत्याचार जानेवारी २०२६ अखेर सुरू होता. पीडित मुलीला संशयिताने जातिवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचेही तिने फिर्यादीत नमूद केले आहे. फिर्यादीची दखल घेऊन गुन्हा दाखल केला. संशयितास ताब्यात घेतले आहे, असे निरीक्षक भैरू तळेकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.