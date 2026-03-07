Rohit Mhaishale Case Sangli : सांगलीत लपला होता रोहित म्हैशाळे हत्याकांडाचा 'मास्टरमाइंड'; कोण आहे 'गोट्या'? त्याचा दलित महासंघाच्या नेत्याच्या खुनाशीही संबंध?

सांगली : इंदिरानगर येथील बांधकाम कामगार रोहित मुकेश म्हैशाळे (वय २९) याचे अपहरण करून विठ्ठलनगर येथील सुनसान जागेत कोयत्याने खून करण्यात आला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह बॅरेलमध्ये भरून तो विहिरीत फेकून देण्यात आला होता. या खुनातील (Rohit Mhaishale case in Sangli) मुख्य सूत्रधार श्रीकृष्ण उर्फ गोट्या शंकर कलढोणे (वय २४, जयभीम कट्ट्याच्या पाठीमागे, इंदिरानगर, सांगली) याला विश्रामबाग पोलिसांनी जेरबंद केले. .गोट्या याच्यावर शहर पोलिसांनी हद्दपारीची कारवाई केली होती, तरीही त्याचा वावर घटनास्थळावरील पडीक इमारतीत होता. हद्दपार गुन्हेगाराने केलेल्या खुनाने शहरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, मृत रोहित म्हैशाळे याच्या खुनाचा आणि दलित महासंघाचे नेते उत्तम मोहिते यांच्या खुनाचा काही संबंध आहे का, या दिशेने पोलिस तपास करत आहेत..Who Was Dr. Manisha Jejurkar? नाशिक हादरलं! प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ज्ञ मनीषा जेजूरकर यांनी गळफास घेऊन संपवलं आयुष्य, डॉक्टर नवरा घरात नसताना....पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, रोहित म्हैशाळे इंदिरानगर परिसरात राहण्यास आहे. २६ फेब्रुवारीला सकाळी सात वाजता तो आईच्या जागी कामावर गेला होता. जिल्हा परिषदेसमोर सकाळी सव्वासातच्या सुमारास त्याने वडिलांकडे पैसे मागितले होते..त्यानंतर काही वेळातच दुचाकीवरून आलेल्या गोट्यासह तिघांनी त्याच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर रोहित पळत सुटला. त्यानंतर त्याचे अपहरण करून विठ्ठलनगर येथील एका शाळेजवळ नेले. त्याठिकणच्या पडीक इमारतीत त्याच्यावर कोत्याने सपासप वार केले..त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी गोट्यासह दोघा अल्पवयीन मुलांनी बॅरेलमध्ये रोहितचा मृतदेह कोंबला. त्यानंतर दगड ठेवून बॅरेल विहिरीत फेकून दिला. दरम्यान, विश्रामबाग पोलिसांनी या गुन्ह्यात अत्यंत हुशारीने तपास केला. आठ दिवसांनंतर खुनाचा छडा लवण्यात यश आले..Omkar Pawar IAS Success Story : एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर तब्बल 4 वेळा अपयश! साताऱ्याचा ओमकार कसा झाला IAS? वाचा शेतकर्याच्या लेकाची यशोगाथा.'डार्क स्पॉट'वर जाण्याची हिंमत नव्हतीघटनास्थळ हा एक ‘डार्क स्पॉट’ आहे. विठ्ठलनगरात अगदी शेवटला हा प्लॉट आहे. त्याठिकाणी एक इमारत होती. वादामुळे ती पडीक पडली आहे. त्याठिकाणी सराईत गुन्हेगारांचा नशापाणीसाठी ठिय्या असतो. त्यात गोट्याचाही तिथेच ठिय्या असायचा. तो रात्रभर त्याठिकाणी झोपायचा, मृतदेह फेकलेल्या विहिरीत तो आंघोळ करायचा, असा त्याचा दिनक्रम होता. हे पोलिसांसह अनेकांना माहिती होते. मात्र, त्या ‘डार्क स्पॉट’वर जाऊन कारवाईची हिंमत आजपर्यंत कोणी दाखवली नाही, याचे आश्चर्य..Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!.गोट्यावर गंभीर गुन्हेगोट्या कलढोणे हा पोलिस रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार आहे. सांगली, विश्रामबाग, तासगाव पोलिस ठाण्यात पंधराहून अधिक गुन्हे त्याच्यावर आहेत. खुनी हल्ला, जबरी चोरी, घरफोडी, मारामारी, आर्म्स ॲक्टसह गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्यामुळेच त्याला हद्दपार करण्यात आले होते, तरीही त्याचा सांगलीत बिनधास्त वावर होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.