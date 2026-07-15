Sangli Crocodile Attack : काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती! मगरीने आधी खांदा पकडला, मग मानेवर झडप; पाठीत दात घुसल्याने गंभीर जखमी, 60 वर्षीय नागरिकाची मृत्यूशी झुंज

सांगली : कृष्णा नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या ६० वर्षीय नागरिकावर काल सकाळी मगरीने प्राणघातक हल्ला केला. त्यामुळे खळबळ उडाली. कृष्णामाई घाटाजवळ (श्री स्वामी समर्थ घाट) ही घटना (Krishna River crocodile attack in Maharashtra) घडली. जालिंदर साळुंखे असे या नागरिकाचे नाव असून मगरीच्या हल्ल्यात साळुंखे यांच्या छातीवर डाव्या बाजूस आणि पाठीवर मगरीचे दात घुसल्याने ते गंभीर जखमी झाले. मात्र साळुंखे यांनी प्रसंगावधान राखून धाडसाने जोरदार प्रतिकार करून मगरीच्या तावडीतून सुटका करून घेतली. त्यांच्यावर सांगलीतील शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात आले..शहरातील घनःश्यामनगर परिसरात जालिंदर साळुंखे कुटुंबीयांसह राहतात. ते अनेक वर्षे नियमितपणे कृष्णा नदीत पोहण्यासाठी जातात. नेहमीप्रमाणे आज सकाळी सातच्या सुमारास ते स्वामी समर्थ घाटानजीक कृष्णा नदीत पोहत होते. त्यावेळी अचानक मगरीने त्यांच्यावर हल्ला चढविला..मगरीने आधी साळुंखेंचा खांदा जबड्याने पकडला. त्यानंतर हातावर आणि छातीवर हल्ला केला. मात्र साळुंखे यांनी न डगमगता धाडसाने जबड्यातून स्वतःची सुटका करून घेतली. परंतु मगरीने पुन्हा त्यांच्या खांदा व मानेवर झडप घातली. यावेळी साळुंखे यांनी मगरीच्या जबड्यावर पायाने ठोसा मारल्याने मगरीने सोडून दिले..Albino Alligator Gar : निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! रायगडमध्ये आढळला पिवळ्या-नारंगी रंगाचा 'अल्बिनो गार'; तोंड पाहून बसेल धक्का.जालिंदर साळुंखे रक्तबंबाळ अवस्थेत नदीकाठावर आले. त्यांना तातडीने घाटावरील नागरिकांनी सांगलीच्या वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली..Raigad Albino Snake : हा साप 'बिनविषारी', पण दिसतो एकदम वेगळा! रायगडमध्ये सापडलेल्या 'अल्बिनो चंचु वाळा' सापाविषयी तुम्हाला 'हे' माहीत आहे का?.'कृष्णा'काठ धास्तावलाकृष्णा नदीच्या परिसरात मगरींचा वावर आहे. काही महिन्यांपूर्वीही सांगलीवाडी बाजूच्या परिसरात एका व्यक्तीवर मगरीने हल्ला केला होता. त्या घटनेनंतरही प्रशासन आणि वनविभागाने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नव्हती. आता पुन्हा एकावर मगरीने हल्ला केल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अलीकडेच एप्रिल-मे महिन्यात नदीत पोहण्यासाठी मोठी गर्दी होत होती. मात्र असा प्रकार घडला नव्हता. परंतु आजच्या घटनेने ‘कृष्णा’काठ धास्तावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.