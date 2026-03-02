पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crypto Fraud : 'बंटी-बबली' अखेर जेरबंद! 4 वर्षे पोलिसांना हुलकावणी देणारं जोडपं गोव्यातून कसं पकडलं? सांगलीतील प्रसिद्ध डॉक्टर पती-पत्नीचा काळा कारनामा उघड!

Crypto Investment Scam in Sangli: ₹2.15 Crore Fraud Exposed : मिरजेतील डॉक्टर दाम्पत्याने क्रिप्टो करन्सी व जमीन व्यवहारातून २.१५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक करून न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
Miraj Doctor Couple Arrested in ₹2.15 Crore Scam

Miraj Doctor Couple Arrested in ₹2.15 Crore Scam

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : क्रिप्टो करन्सी, जमीन विक्री प्रकरणातील फसवणुकीसह ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात पसार झालेल्या मिरजेतील डॉ. इब्राहिम महंमदसाब नायकवडी-इनामदार (वय ५१) व जस्मिन इब्राहिम नायकवडी-इनामदार (वय ४१, रा. गुरुवार पेठ, छलवादी गल्ली, मिरज) या ‘बंटी-बबली’च्या जोडीस आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ताब्यात (Sangli Crypto Currency Fraud Case) घेतले आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
miraj
doctor
police case
Atrocity
Crypto Bank
Crypto currency

Related Stories

No stories found.