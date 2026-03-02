Sangli Crypto Fraud : 'बंटी-बबली' अखेर जेरबंद! 4 वर्षे पोलिसांना हुलकावणी देणारं जोडपं गोव्यातून कसं पकडलं? सांगलीतील प्रसिद्ध डॉक्टर पती-पत्नीचा काळा कारनामा उघड!

सांगली : क्रिप्टो करन्सी, जमीन विक्री प्रकरणातील फसवणुकीसह ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात पसार झालेल्या मिरजेतील डॉ. इब्राहिम महंमदसाब नायकवडी-इनामदार (वय ५१) व जस्मिन इब्राहिम नायकवडी-इनामदार (वय ४१, रा. गुरुवार पेठ, छलवादी गल्ली, मिरज) या ‘बंटी-बबली’च्या जोडीस आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ताब्यात (Sangli Crypto Currency Fraud Case) घेतले आहे..त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता सात दिवसाची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. दरम्यान, अनेकांना फसवणूक केलेल्या या ‘बंटी-बबली’चे विविध कारणांनी आता पोलिस तपासात पुढे येणार आहेत..पोलिसांनी सांगितले की, क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून तीन महिन्यात रक्कम दुप्पट करून देतो, असे सांगून इब्राहिम नायकवडी, त्याचा भाऊ अब्दुलमहंमदसाब नायकवडी, इब्राहिमची पत्नी जास्मिन नायकवडी यांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी इचलकरंजी येथील सादिक कोचरगी यांनी मिरज शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती..Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!.तिघांनी क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूकदारांची तब्बल २ कोटी १५ लाख ५५ हजारांची फसवणूक केल्याचे पोलिसांनी तपासात निष्पन्न केले होते. या प्रकरणात अब्दुल नायकवडी याला पोलिसांनी अटक केली होती. परंतु इब्राहिम व जास्मिन ही जोडी पोलिसांना गुंगारा देत होती..इब्राहिम व जास्मिन यांनी त्यानंतर सांगलीतील अशोक मासाळे यांच्या श्री डेव्हलपर्स ॲन्ड कन्सलटंट या फर्मकडे जागा विकसित करण्यासाठी करार केला होता. त्यासाठी रक्कम घेतली होती. परंतु प्रत्यक्षात करार पूर्ण न करता मासाळे यांची ३६ लाख ६० हजार रुपयांची फसवणूक केली. मासाळे यांनी पैसे परत मिळण्यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांना जास्मिन हिने विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करेन, अशी धमकी दिली..अखेर मासाळे यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. तसेच नायकवडी दाम्पत्याने जातिवाचक शिवीगाळ केली म्हणून ‘ॲट्रॉसिटी’ चा गुन्हा दाखल केला. कारवाईच्या भीतीने हे दांपत्य गेल्या चार वर्षापासून फरार होते अखेर विश्रामबाग पोलिसांनी मासाळे यांच्या मदतीने त्यांना गोवा येथून ताब्यात घेतले..GST Scam : 593 कोटींचा बनावट GST घोटाळा उघड; मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सैफुल्लाच्या आवळल्या मुसक्या, DGGI च्या धाडीत बड्या रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश!.न्यायालयाने त्यांची रवानगी कारागृहात केली होती. त्यानंतर आता सुमारे अडीच कोटीच्या फसवणुकीत आर्थिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले आहे. त्यांना सात दिवस पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. दरम्यान, या ‘बंटी-बबली’कडून तपासात त्यांनी केलेले गुन्हे विविध कारणांनी पुढे येण्याची शक्यता आहे..मिरज पोलिसांकडून बडदास्त?गेल्या पाच वर्षांपासून ‘बंटी-बबली’ हे दांपत्य पसार होते. त्यांना आता पुन्हा अटक करून मिरज पोलिसांत ठेवण्यात आले आहे. त्यांनी बडदास्त ठेवल्याची चर्चा सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.