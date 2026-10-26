Dandoba Hill Cleanliness Drive : दंडोबा डोंगर होतोय कचरामुक्त! स्वच्छता मोहिमेनंतर पर्यटकांचे पाऊल जबाबदारीकडे, प्रत्यक्ष पाहणीत मोठे यश समोर

सांगली : दंडोबा डोंगरावर आता प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. प्लास्टिकच्या बाटल्या, कागद आणि पिशव्या अस्ताव्यस्त टाकण्याचे प्रमाण घटले आहे. अनेक पर्यटक कचरा कुंड्यांचा वापर करताना दिसत (Sakal Dandoba Hill cleanliness campaign) आहेत. ‘सकाळ’ने दंडोबा स्वच्छता मोहीम राबवून केलेल्या प्रबोधनानंतर हा बदल झाला आहे. आज प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, हा सकारात्मक बदल जाणवला. मात्र, दंडोबा परिसर शंभर टक्के प्लास्टिक कचरामुक्त करण्यासाठी आणखी काही महत्त्वाचे बदल आवश्यक आहेत..‘सकाळ’ने दंडोबा डोंगर स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. सांगलीकरांना आवाहन केल्यानंतर विविध संस्था आणि संघटना या मोहिमेत सहभागी झाल्या. एका रविवारी प्रातिनिधिक स्वरुपात स्वच्छता करण्यात आली. त्यानंतर ज्यांना जेव्हा शक्य होईल, तेव्हा त्यांनी दंडोबा डोंगरावर स्वच्छता करावी, असे आवाहन करण्यात आले. त्याचबरोबर स्थानिक व्यापारी, पुजारी आणि नागरिकांनीही पर्यटकांना स्वच्छतेचे आवाहन केले. त्याचा परिणाम म्हणून दंडोबा परिसरातील प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. अर्थात, कचरा पूर्णपणे संपलेला नाही. काही जण आजही प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि कागद अस्ताव्यस्त टाकतात. मात्र, बहुतांश पर्यटक कचरा कुंड्यांचा वापर करतात किंवा कचरा सोबत घेऊन जातात. हा महत्त्वाचा बदल आहे..दंडोबा डोंगरावर आज विविध भागांतून पर्यटक आले होते. सांगलीतील स्वामी ओम सेवा यात्रा परिवारातील महिलांचा गटही येथे आला होता. त्यांनी खाद्यपदार्थ खाल्ले, पाणी प्यायले; मात्र बाटल्या परिसरात टाकल्या नाहीत. अन्य काही पर्यटकांनीही दंडोबा स्वच्छतेच्या विषयावर संवाद साधला. परिसर स्वच्छ ठेवणे ही सर्वांची जबाबदारी असल्याची जाणीव पर्यटकांमध्ये निर्माण होत आहे. या परिसरात काही ठिकाणी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावले जातात. तेथील विक्रेत्यांनीही पर्यटकांमध्ये प्रबोधन करावे आणि शक्य असेल तेव्हा स्वच्छता मोहिमेत हातभार लावावा, अशी अपेक्षा आहे..European Roller Bird Spotted In Kolhapur : हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून थेट कोल्हापुरात मुक्काम; महेच्या डोंगराळ भागात दिसला दुर्मीळ 'युरोपियन रोलर', पक्षाची काय आहे खासियत?.महत्त्वाचे बदल आवश्यककचरा कुंड्यांची संख्या मर्यादित आहेस्टीलच्या कुंड्यांचा आकार लहान आहेमोठ्या आकाराच्या कचरा कुंड्या आवश्यक आहेतमुख्य मार्गावर, पठारावर आणि विश्रांतीच्या ठिकाणी कचरा कुंड्या हव्यातस्टॉलधारकांवर परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी सोपवावीरविवार महत्त्वाचा दिवसदंडोबा डोंगरावर श्रावण महिन्यात आणि पावसाळ्यात दररोज पर्यटकांची गर्दी असते. इतर वेळी रविवारी पर्यटकांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे रविवारी नियोजनबद्ध स्वच्छता मोहीम राबविणे आणि स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.