Sangli DCC Bank Recruitment : 444 लिपिक पदांच्या भरतीचा वाद चिघळला! राज्य सरकारच्या 'त्या' निर्णयाविरोधात सांगली जिल्हा बँक न्यायालयात, 'सर्किट बेंच'च्या भूमिकेकडे लक्ष

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांच्या नोकरभरतीला राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात बँक व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला (444 clerk recruitment stayed in Maharashtra) आहे. .स्थगिती आदेशात केवळ निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचा उल्लेख असून, भरती कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार थांबविण्यात आली याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी पत्रकारांना दिली..नाईक म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाच्या धोरणानुसार आणि शासनानेच मान्यता दिलेल्या ‘आयबीपीएस’ कंपनीमार्फत भरती प्रक्रिया सुरू आहे. अशा प्रक्रियेवर संशय उपस्थित करून स्वतःच्याच सरकारवर त्यांचे आमदार अविश्वास दाखवत आहेत. स्थगिती आदेशात कोणतेही कायदेशीर कारण दिलेले नाही. आज रोजगाराच्या संधी कमी होत असताना ४४४ युवकांना रोजगार मिळण्याची संधी हिरावून घेणे दुर्दैवी आहे.’’.Sangli DCC Bank Recruitment : आमदार पडळकर-सदाभाऊंच्या आक्षेपानंतर सांगली जिल्हा बँकेत मोठी घडामोड! नोकरभरती तडकाफडकी थांबवली; विद्यमान संचालकांना मोठा धक्का.जिल्हा बँकेने २४ जूनपासून ‘आयबीपीएस’मार्फत नोकरभरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. अर्ज स्वीकारण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. दुसरीकडे, बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी संस्थांच्या ठरावांची प्रक्रिया १ जुलैपासून सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने २ जुलै रोजी भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे..न्यायालयात जाण्याच्या बँक व्यवस्थापनाच्या निर्णयामुळे आता या भरतीचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार असून, हजारो इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’च्या भूमिकेकडे लागले आहे..Nashik Hotel FDA Raid : अन्न व औषध प्रशासनाचा राज्यभर मोठा धडाका! नाशिकमध्ये 20 हॉटेल्सवर अचानक धाड; 4 हॉटेल्स तातडीने बंद करण्याचे आदेश, 9 परवाने निलंबित.राजकीय वादाचीही पार्श्वभूमीजिल्हा बँकेतील नोकरभरती आणि कारभारावरून गेल्या दोन वर्षांपासून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. चार महिन्यांवर बँकेची निवडणूक असताना भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी भरतीला स्थगिती देण्याचा आदेश काढल्याने हा वाद अधिकच चिघळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.