पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli DCC Bank Recruitment : 444 लिपिक पदांच्या भरतीचा वाद चिघळला! राज्य सरकारच्या 'त्या' निर्णयाविरोधात सांगली जिल्हा बँक न्यायालयात, 'सर्किट बेंच'च्या भूमिकेकडे लक्ष

Why Was Sangli DCC Bank Recruitment Stayed? : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ लिपिक भरतीला सहकार विभागाने स्थगिती दिली आहे.
Sangli DCC Bank recruitment latest update

Sangli DCC Bank recruitment latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांच्या नोकरभरतीला राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात बँक व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला (444 clerk recruitment stayed in Maharashtra) आहे.

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