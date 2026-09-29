सांगली : खासदार विशाल पाटील यांनी भाजपच्या सम्राट महाडिक यांना जाहीरपणे शुभेच्छा दिल्याने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमध्ये वेगळाच रंग भरला आहे. दुसऱ्या बाजूला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विशाल पाटील यांची गुप्तगू झाल्याने या सर्व नव्या मैत्रीच्या घडामोडी मागचे रहस्य वाढले आहे. दरम्यान, माजी खासदार संजय पाटील यांनी चंद्रकांत पाटील व विशाल पाटील यांच्यावर मॅच फिंक्सिंगचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत (Sangli District Bank Election) ट्विस्ट निर्माण झाले आहे..सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. बॅंक निवडणुकीसाठी आज अनेक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. यामध्ये विद्यमान संचालक राहुल महाडिक व सम्राट महाडिक यांचा समावेश आहे. पालकमंत्री व खासदार यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर भाजपचे उमेदवार राहुल महाडिक व सम्राट महाडिक अर्ज भरण्यासाठी आले असता तेव्हा खासदार विशाल पाटील यांनी पुष्पगुच्छ दिल्याने या घडामोडीमागचे रहस्य पुन्हा वाढले. मात्र यावर विशाल पाटील यांना पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी मी राहुल महाडीक यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याचे सांगून आपली सुटका करून घेतली..भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पालकमंत्री पाटील आणि खासदार पाटील यांच्यात जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भातही चर्चा झाल्याचे संकेत दिले. खासदार विशाल पाटील यांनी रविवारी पालकमंत्री पाटील यांना फोन केला. त्यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी शासकीय विश्रामधाम व जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा योग्य नसल्याचे सांगितले. पालकमंत्री यांनी पृथ्वीराज पाटील यांच्या कॉलेजवर असल्याचे सांगितले. तुम्हाला चालत असेल तर माझी भेट घेऊ शकता असे पालकमंत्र्यांनी खासदारांना सांगितले. खासदार पाटील यांनी कॉलेवर जावून चर्चा केली. त्यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी मी आत्ताच जिल्हा बँक निवडणूक संदर्भात बैठक घेतली तुमचं काय काय चाललंय असे विचारले एवढेच सांगितले. त्यामुळे या भेटीचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे..Dhananjay Mahadik Criticises Rahul Gandhi : धनंजय महाडिकांचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल; म्हणाले, 'निवडणूक आयोगाबद्दल चुकीची माहिती पसरवून दिशाभूल सुरू'.दुष्काळाबाबत चर्चा : खासदार पाटीलखासदार विशाल पाटील यांनी पालकमंत्री पाटील यांच्याशी संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातच दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केल्याचे सांगितले. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीबाबत पालकमंत्र्यांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा झालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री पाटील यांच्या समवेत भाजपचे पदाधिकारी हजर असताना जिल्हा बॅंक निवडणुकीबाबत चर्चा कशी होऊ शकते. असे खासदार यांनी सांगितले. भेटीमागे कोणताही राजकीय संदर्भ नसून दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चा झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. खासदार विशाल पाटील यांनी काँग्रेसचे नेते विश्वजित कदम यांनाही आपण पालकमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.