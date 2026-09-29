पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Bank Election : चंद्रकांत पाटील, विशाल पाटील यांच्यात गुफ्तगू; खासदारांकडून राहुल महाडिक यांना शुभेच्छा, सांगली जिल्‍हा बँक निवडणुकीत नवा ट्विस्‍ट

Sangli District Bank Election Updates : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत विशाल पाटील यांनी सम्राट महाडिक यांना शुभेच्छा दिल्याने चर्चा वाढली. चंद्रकांत पाटील यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर संजय पाटील यांनी मॅच फिक्सिंगचा आरोप केलाय.
Vishal Patil and Samrat Mahadik Meeting

Vishal Patil and Samrat Mahadik Meeting

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : खासदार विशाल पाटील यांनी भाजपच्या सम्राट महाडिक यांना जाहीरपणे शुभेच्छा दिल्याने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमध्ये वेगळाच रंग भरला आहे. दुसऱ्या बाजूला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विशाल पाटील यांची गुप्तगू झाल्याने या सर्व नव्या मैत्रीच्या घडामोडी मागचे रहस्य वाढले आहे. दरम्यान, माजी खासदार संजय पाटील यांनी चंद्रकांत पाटील व विशाल पाटील यांच्यावर मॅच फिंक्सिंगचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली. त्‍यामुळे जिल्‍हा बँकेच्‍या निवडणुकीत (Sangli District Bank Election) ट्विस्‍ट निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Sangli
vishal patil
DCC Bank Election
Sangli District Bank Election
Marathi News Esakal
www.esakal.com