Sangli Bank Election 2026 : जत, तासगाव, कवठेमहांकाळमध्ये 'हायव्होल्टेज' लढत; रोहित पाटलांची प्रतिष्ठा पणाला, आमदार पडळकरांविरोधात कोण?

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज माघारीच्या अखेरच्या दिवशी २१ पैकी १५ जागा बिनविरोध झाल्या. उर्वरित सहा जागांसाठी १३ उमेदवार रिंगणात राहिल्याने निवडणुकीचे राजकीय चित्र स्पष्ट झाले (Sangli bank election November 1 voting date) आहे. .जत सोसायटी गटात ‘हायव्होल्टेज’, तर तासगाव आणि कवठेमहांकाळ सोसायटी गटांत मातब्बर नेत्यांची अटीतटीची लढत होत आहे. मिरज सोसायटी गटासह अनुसूचित जाती आणि भटक्या जाती-जमाती प्रवर्गांतील लढतींकडेही लक्ष लागले आहे. येत्या १ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. त्यामुळे मतदारांची जुळवाजुळव करण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू झाली आहे..जतच्या लढतीकडे लक्षजत सोसायटी गटातील लढत जिल्ह्याच्या राजकारणात लक्षवेधी ठरणार आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याविरोधात विनोद पवार रिंगणात आहेत. पडळकर यांच्या उमेदवारीचा प्रश्न न्यायालयापर्यंत गेला होता. अखेर त्यांचा अर्ज वैध ठरल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. माजी आमदार विक्रम सावंत यांच्याऐवजी त्यांच्या पत्नी वर्षा सावंत यांना महिला गटातून संधी देण्यात आली, तर पवार यांना सोसायटी गटातून उमेदवारी मिळाली..Gokul Chairman Election Latest News : 'गोकुळ'चा अध्यक्ष आमचाच होणार! तांत्रिक मुद्द्यांवर महायुतीचे नेते अडथळा आणणार नाहीत; सतेज पाटील यांचा मोठा दावा.या गटातील ८७ मतदारांचा कौल निर्णायक ठरणार आहे. पडळकर यांच्यासाठी भाजपची ताकद, तर पवार यांच्या विजयासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांची रणनीती महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे ही लढत केवळ दोन उमेदवारांपुरती मर्यादित न राहता राजकीय प्रतिष्ठेची बनली आहे..तासगावात रोहित पाटील यांची प्रतिष्ठा पणालातासगाव सोसायटी गटात माजी खासदार संजय पाटील आणि माजी आमदार सुमन पाटील यांच्यात थेट सामना होत आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमुळे दोन्ही गटांतील पारंपरिक राजकीय संघर्षाला पुन्हा धार आली आहे. सुमन पाटील यांच्या उमेदवारीमागे आमदार रोहित पाटील यांची ताकद असल्याने ही लढत त्यांच्यासाठीही प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. ७९ मतदार असलेल्या या गटात ठरावांच्या राजकारणानंतर आता प्रत्यक्ष मतदानातून कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता आहे..Shashikant Patil Gokul Chairman Candidate : 'गोकुळ'मध्ये सध्या शांतता, भविष्यात मोठा भूकंप? महायुतीची 'वेट अँड वॉच'ची चाल; सतेज पाटलांची अडचण वाढणार?.कवठेमहांकाळमध्ये घोरपडे-पाटील सामनाकवठेमहांकाळ सोसायटी गटात माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांच्याविरोधात टी. व्ही. पाटील यांनी आव्हान उभे केले आहे. ८९ मतदार असलेल्या या गटात आमदार रोहित पाटील यांची ताकद टी. व्ही. पाटील यांच्या बाजूने राहण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या विद्यमान संचालक अनिता सगरे यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरू शकते..मिरज आणि राखीव गटांतही चुरसमिरज सोसायटी गटात खासदार विशाल पाटील यांचे समर्थक अण्णासाहेब कोरे यांच्याविरोधात भाजपचे अनिल शेगुणशे आहेत. ६८ मतदार असलेल्या या गटात आमदार सुरेश खाडे यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. राखीव दोन गटांतील निवडणुकीसाठी २ हजार ४४५ मतदार मतदान करणार आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढावा लागणार आहे. अनुसूचित जाती गटात के. डी. कांबळे, बाबासाहेब मधाळे आणि विलास बेले, तर भटक्या जाती-जमाती गटात संभाजी कचरे, शंकर माने आणि अमोल पारेकर यांच्यात लढत होत आहे. या राखीव गटांतील उमेदवारांना बँकेच्या सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचावे लागणार आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रचाराची आखणी, नेत्यांची ताकद आणि मतदारांची जुळवाजुळव यांवर विजयाचे गणित अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.