पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli DCC Bank Election : तासगावात हायव्होल्टेज लढत! संजयकाका विरुद्ध सुमनताई पाटील थेट आमने-सामने; दोन्ही नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला, कोण मारणार बाजी?

Sangli District Central Cooperative Bank election 2026 : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत तासगाव तालुका विकास सोसायटी गटातून सुमन पाटील आणि संजय पाटील आमनेसामने आले आहेत. त्यामुळे सहकारातील वर्चस्वाची लढत अधिक महत्त्वाची ठरली आहे.
Suman Patil vs Sanjay Patil

Suman Patil vs Sanjay Patil

esakal

रवींद्र माने
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तासगाव : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने तासगाव तालुक्यात पुन्हा एकदा राजकीय संघर्षाला धार आली आहे. तालुका विकास सोसायटी गटातून माजी आमदार सुमन पाटील आणि माजी खासदार संजय पाटील आमने सामने आले (Suman Patil vs Sanjay Patil Tasgaon election) आहेत. दोन्ही पारंपरिक राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांचे नेतेच निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्याने या लढतीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. प्रतिष्ठा, राजकीय वर्चस्व आणि सहकारातील ताकद यांची या निमित्ताने कसोटी लागणार आहे.

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