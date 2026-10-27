Sangli DCC Bank Election : तासगावात हायव्होल्टेज लढत! संजयकाका विरुद्ध सुमनताई पाटील थेट आमने-सामने; दोन्ही नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला, कोण मारणार बाजी?

तासगाव : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने तासगाव तालुक्यात पुन्हा एकदा राजकीय संघर्षाला धार आली आहे. तालुका विकास सोसायटी गटातून माजी आमदार सुमन पाटील आणि माजी खासदार संजय पाटील आमने सामने आले (Suman Patil vs Sanjay Patil Tasgaon election) आहेत. दोन्ही पारंपरिक राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांचे नेतेच निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्याने या लढतीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. प्रतिष्ठा, राजकीय वर्चस्व आणि सहकारातील ताकद यांची या निमित्ताने कसोटी लागणार आहे..तासगाव तालुक्यात जिल्हा बँकेच्या संस्था गटात ७९ मतदार आहेत. एका सोसायटीने अद्याप ठराव दिलेला नाही. मागील निवडणुकीत तिरंगी लढत झाली होती. त्यावेळी आर. आर. पाटील गटाचे बी. एस. पाटील यांनी ४१ मते मिळवत विजय मिळवला होता. संजय पाटील गटाचे सुनील जाधव यांना २३, तर डॉ. प्रताप पाटील यांना १५ मते मिळाली होती. एक मत बाद झाले होते. त्या निवडणुकीत उमेदवारांसाठी कार्यकर्ते मैदानात होते, तर नेते पडद्यामागून राजकीय गणिते जुळवत होते. यंदा मात्र प्रमुख नेतेच थेट आमने सामने आल्याने लढतीचे स्वरूप बदलले आहे..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत ट्विस्ट! सहलीवरून संचालक येणार थेट कोल्हापुरात; फडणवीसांच्या सल्ल्याने महायुती खेळणार मोठा डाव?.मागील निवडणुकीत मैदानात असलेले डॉ. प्रताप पाटील यांनी यावेळी अखेरच्या क्षणी उमेदवारी मागे घेतली. त्यामुळे आता सुमनताई पाटील आणि संजय पाटील यांच्यात थेट लढत होत आहे. माजी आमदार सुमनताई पाटील उमेदवार असल्या, तरी विद्यमान आमदार रोहित पाटील यांचीही या निवडणुकीतील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे..Koyna Water Crisis : 1972 नंतरचा सर्वांत तीव्र दुष्काळ! 'कोयनेचे पाणी अडवाल तर गाठ माझ्याशी...'; कोरड्या पडलेल्या कृष्णेच्या पात्रातून आमदार विश्वजीत कदमांचा थेट इशारा.दुसरीकडे, माजी खासदार संजय पाटील यांनी स्वतः उमेदवारी घेतल्याने त्यांच्या गटाचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. तालुक्यातील राजकारणात निवडणुकांमधील चुरस आणि गटांमधील ईर्षा कायम चर्चेचा विषय ठरली आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून पुन्हा एकदा दोन्ही गटांना थेट शक्तिप्रदर्शन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.