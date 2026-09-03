Sangli Bank Recruitment 2026 : जिल्हा बँक शिपाई पदासाठी 'या' दिवशी लेखी परीक्षा; 79 जागांसाठी 4,800 उमेदवारी अर्ज, हॉल तिकीट डाऊनलोड करण्यासाठी तातडीची सूचना

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शिपाई पदाच्या ७९ जागांसाठी तब्बल ४ हजार ८०० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या पदासाठीची लेखी परीक्षा रविवारी (ता. ६) घेण्यात येणार (Sangli District Bank peon exam 2026) आहे. नाशिक येथील उत्कर्ष कंपनीकडून आज दुपारी उमेदवारांना परीक्षेसाठीची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पाठवण्यात आली आहेत. याबाबत जिल्हा बॅंक प्रशासनाने कंपनीकडून परीक्षेची तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती दिली..बँकेच्या शिपाई पदाच्या भरतीसाठी जिल्ह्यातील उमेदवारांनी मोठ्या संख्येने अर्ज केले आहेत. त्यामुळे ७९ जागांसाठी ४ हजार ८०० उमेदवार परीक्षा देणार असल्याने एका जागेसाठी सरासरी ६० उमेदवारांमध्ये स्पर्धा होणार आहे. यातील अनेक उमेदवारांनी जिल्हा बॅंकेच्याच लिपिक पदांसाठी अर्ज केले आहेत. त्यांनी शिपाई पदासाठीही अर्ज केल्याचे स्पष्ट होत आहे..‘जिल्ह्यातील विविध केंद्रांवर केंद्र ठेवण्यात आलेली आहेत. लेखी परीक्षेचे केंद्र, वेळ, उमेदवारांनी केंद्रावर उपस्थित राहण्याची वेळ, प्रवेशपत्रासंदर्भातील सूचना याबाबत उमेदवारांना कळवले आहे. प्रवेशपत्रावर नमूद केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे,’ असे आवाहन करण्यात आले आहे..Best Business Ideas Under ₹50,000 : नोकरीला कंटाळला आहात? फक्त 50 हजार गुंतवणुकीत सुरू करा 'हे' 5 सुपरहिट व्यवसाय; महिन्याला करा बंपर कमाई.लिपिक परीक्षा केव्हा...?जिल्हा बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांच्या भरतीसाठीही १९ हजार अर्ज आले आहेत. त्यासाठी ३१ ऑगस्टला परीक्षा होणार होती. मात्र जिल्ह्याबाहेरील दूरची केंद्र आल्याने बॅंकेच्या सूचनेनुसार परीक्षा लांबणीवर टाकली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील केंद्र निश्चित झाल्यानंतर त्यांची लेखी परीक्षा केव्हा होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. यासाठी राज्यभरातून अर्ज आले आहेत..उमेदवारांना ३ दिवसांची पूर्वसूचना...शिपाई पदांसाठी ऑफलाइन ७० गुणांची परीक्षा आहे. मुलाखतीसाठी ३० गुण ठेवण्यात आले आहेत. लिपिक पदासाठीची प्रक्रिया अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहे. लिपिक पदाची भरती ‘आयबीपीएस’मार्फत आहे. लिपिकांच्या एका जागेसाठी ४२ उमेदवारांमध्ये स्पर्धा होणार आहे. त्यापेक्षा जादा स्पर्धेची शिपाई पदासाठीची परीक्षेपूर्वी केवळ ३ दिवस उमेदवारांना कळवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.