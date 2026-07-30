Sangli DCC Bank : सांगली जिल्हा बँकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! रिझर्व्ह बँकेने ठोठावला 7 लाखांचा दंड; संचालकांच्या संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप भोवलं

सांगली : नियमबाह्य कर्जवाटप प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सात लाख रुपयांचा दंड केला (Sangli DCC Bank irregular loan disbursement) आहे. संचालक, त्यांच्या संबंधित संस्थांना नियमानुसार परवानगीशिवाय कर्जवाटप केल्याचे आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. जिल्हा बँकेच्या इतिहासातील रिझर्व्ह बँकेची ही पहिलीच अशी दंडात्मक कारवाई ठरली आहे..रिझर्व्ह बँकेने यावर्षीपासून सहकारी बँकांवरील नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक केली असून, अनियमित कर्जवाटपाच्या प्रकरणांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. सांगली जिल्हा बँकेने एका संचालकासह त्यांच्या पाच संबंधित संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज दिल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने ही नोटीस बजावली होती..या नोटिसीला जिल्हा बँकेने नियोजित मुदतीत सविस्तर लेखी उत्तर दिले. प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणीही केली. त्यानुसार मंगळवारी (ता. २१) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाकडे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष होते. सुनावणीनंतर अवघ्या आठवडाभरात सात लाख रुपयांच्या दंडाची कारवाई करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने कळवले आहे..Jalgaon ACB Action : 'कॅल्क्युलेटर बाबा'च्या कार्यालयावर धाड! शेतजमीन मोजणीसाठी लाच घेताना 'भूमिअभिलेख'मधील दोघांना रंगेहाथ पकडले; जळगावातील खळबळजनक घटना.यापूर्वी कोल्हापूर, पुणे, सातारा, रत्नागिरीसह काही जिल्हा सहकारी बँकांवरही अशाच स्वरुपाच्या कारवाया झाल्या आहेत. नुकताच कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर १३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर सांगली जिल्हा बँकेवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. अखेर त्या चर्चांवर शिक्कामोर्तब करत रिझर्व्ह बँकेने सात लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे..संचालक व नातेवाइकांशी संबंधित कर्जप्रकरणी संचालक मंडळाने आवश्यक ती कार्यवाही केली आहे. संबंधित कर्जवाटप ‘आरबीआय’च्या नव्या सूचनांपूर्वी झाले होते. त्या कर्जाची वसुलीही पूर्ण झाली आहे. यापुढे अशा प्रकारच्या कर्जवाटपाबाबत सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल. यामुळे दंडाच्या निर्णयाचा फेरविचार करून तो रद्द करावा, अशी विनंती रिझर्व्ह बँकेकडे पुन्हा करणार आहोत. दंड कायम राहिल्यास संबंधित संस्थांकडून तो वसूल करण्याचाही पर्याय विचाराधीन आहे.-मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.Almatti Dam Controversy : आलमट्टीच्या उंचीवरून कर्नाटकची मनमानी! महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे; तज्ज्ञांचं आवाहन, काय म्हणाले केंगार?.कारवाई झालेल्या संस्था, व्यक्ती व कंसात कर्जेबाळासाहेब होनमोरे ( वैयक्तिक सोने कर्ज- ५ लाख)-विराज अल्कोहोल ( ५ कोटी), श्रीपती शुगर अँड पॉवर (१३५ कोटी), शिवतेज केन ॲग्रो (२० कोटी), ग्रीन पॉवर शुगर (३०६ कोटी), सह्याद्री मोटर्स (५५ कोटी)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.