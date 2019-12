सांगली जिल्ह्यात ऑल आऊट अंतर्गत दीड लाखांचा दंड वसूल

सांगली - जिल्हा पोलिस दलातर्फे काल जिल्हाभर ऑल आऊट ऑपरेशन मोहीम राबवण्यात आली. पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, अप्पर अधीक्षक मनिषा दुबुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील उपाधीक्षक, सर्व पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. दोनशेवर जणांवर कारवाईचा बडगा उगरण्यात आला. तर 374 वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली असून सुमारे एक लाख 41 हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला. हॉटेल्स, ढाब्यांवर कारवाई या ऑपरेशन दरम्यान जिल्ह्यातील विविध चौक, कॉर्नर, ब्रिज, बायपास रस्ता, जंक्‍शन येथे विशेष नजर ठेवली जात होती. 44 अधिकारी 354 पोलिस कर्मचारी आणि 42 होमगार्ड यांचा सहभाग होता. पोलिसांना चकवा देऊन पळणारे, चोरीच्या उद्देशाने फिरणारे, विना परवाना देशी दारू विक्री करणारे, जुगार-मटका अशा विविध ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. विशेषतः वेळमर्यादेपेक्षा अधिक काळ हॉटेल्स, ढाबे सुरू ठेवणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. शहरातील पाच हॉटेल्स, ढाब्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. वाचा - मोबाईल हॅंडसेटचा हप्ता बुडवण्याचा विचार करताय...! 374 वाहन चालकांवर कारवाई शहरातील मुख्य चौकात नाकेबंदी करण्यात आली होती. हजारवर वाहनांची तपासणी करून 374 बेदकार वाहन चालकांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून एक लाख 41 हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला. पुढील टप्प्यात ही मोहीम व्यापक करण्यात येणार आहे.

