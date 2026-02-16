पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Muncipal : ‘डीपीडीसी’साठी होणार मनपा, झेडपीत निवडणूक; ४० जागा, विविध पक्षांचे प्राबल्य असल्याने बिनविरोध निवडी करणे आव्हानात्मक

DPDC Election : तब्बल ४० जागांसाठी मनपा आणि झेडपीतून सदस्य निवडले जाणार असून विविध पक्षांचे संख्याबळ पाहता बिनविरोध निवडीची शक्यता धुसर झाली आहे. ६५० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यामुळे या निवडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सांगली : अडीच-तीन वर्षांचे प्रशासकराज संपले आणि अखेर जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. महापालिकेत भाजप व राष्ट्रवादीची संयुक्त सत्ता स्थापन झाली. जिल्हा परिषदेत तिढा सोडवला जातोय. तोही आठवडाभरात विषय संपेल. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समिती सदस्य निवडीचा कार्यक्रम लागेल. पालकमंत्री त्याचा कार्यक्रम निश्चित करतील.

