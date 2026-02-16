Sangli Muncipal : ‘डीपीडीसी’साठी होणार मनपा, झेडपीत निवडणूक; ४० जागा, विविध पक्षांचे प्राबल्य असल्याने बिनविरोध निवडी करणे आव्हानात्मक

सांगली : अडीच-तीन वर्षांचे प्रशासकराज संपले आणि अखेर जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. महापालिकेत भाजप व राष्ट्रवादीची संयुक्त सत्ता स्थापन झाली. जिल्हा परिषदेत तिढा सोडवला जातोय. तोही आठवडाभरात विषय संपेल. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समिती सदस्य निवडीचा कार्यक्रम लागेल. पालकमंत्री त्याचा कार्यक्रम निश्चित करतील. .या दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून एकूण ४० सदस्य समितीवर निवडले जाणार आहेत. पैकी जिल्हा परिषदेचे २८, तर महापालिकेचे १२ सदस्य निवडायचे आहेत. ज्या पद्धतीने दोन्ही संस्थांत विविध पक्षांचे सदस्य निवडून आले आहेत, ते पाहता निवडी बिनविरोध होण्याची शक्यता धुसर आहे. निवडणूक होणार, अशीच चिन्हे आहेत..Kolhapur Elections : भाजपच्या एका निर्णयावर तालुक्याचे राजकारण अवलंबून; जिल्हा परिषद रणधुमाळी रंगात.जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे एक प्रकारे जिल्ह्याचे मंत्रिमंडळच असते. यावर्षी या समितीने राज्य शासनाकडे ६५० कोटी रुपयांहून अधिकचा विकास आराखडा सादर केला आहे. २०६ कोटी रुपये अतिरिक्तची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्याला अधिकाधिक निधी देण्याचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही दिली आहे. .शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, शेती, पशुधन विकासापासून ते सर्वच पातळ्यांवर या निधीतून कामे केली जातात. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा सदस्य असणे अधिक लाभाचे असते.जिल्हा नियोजन समितीच्या रचनेनुसार जिल्हा परिषद आणि महापालिका सदस्यांना या समितीत महत्त्वाचे स्थान आहे. .१२ ZPत कुणी कुठे मारली बाजी? भाजप ५, शिवसेना, राष्ट्रवादीचा प्रत्येकी दोन ठिकाणी झेंडा; ठाकरेंसह काँग्रेसची हाराकिरी.मतदार संख्या आणि लोकसंख्या या आधारावर या सदस्यांची संख्या निश्चित होत असते. गेल्या जिल्हा नियोजन समितीत जिल्हा परिषदेतील २८, तर महापालिकेतील १२ सदस्यांचा समावेश होता. तीच स्थिती यावेळीही राहणार आहे..नातेवाइक ‘फस्ट’जिल्हा परिषद आणि महापालिकेत अनेक नेत्यांचे नातेवाइक मैदानात होते. काही जिंकले, काही हरले. आता जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडीतदेखील नेत्यांच्या नातेवाइकांनाच प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याच्या विकासकारणाचे हे केंद्र असल्याने नेतमंडळी त्याबाबत आग्रही राहतील, असेच चित्र आहे. आता निवडणूक लागल्यास कशी रचना होते, याकडे लक्ष असेल. .अध्यक्ष, महापौरांना पदसिद्ध सदस्यत्वजिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि महापालिकेचे महापौर या दोघांनाही पदसिद्ध सदस्यत्व मिळते. परंतु, मूळ संख्येतच ते सहभागी असतात. म्हणजे जिल्हा परिषदेतून २८ सदस्य निवडून द्यायचे आहेत, पैकी एक अध्यक्ष हे निश्चित आहेत. निवड २७ जणांची होईल. मनपात १२ जणांना निवडून द्यायचे आहे, पैकी महापौर निश्चित असतील, ११ सदस्य निवडले जातील. त्यांच्यासाठी निवडणूक गरजेची नसते..पसंतीक्रम ठरवून केले जाते मतदानजिल्हा नियोजन समिती सदस्य निवडीसाठी बिनविरोधची प्रक्रिया पार पडली नाही तर निवडणूक घ्यावी लागते. त्यासाठी पदवीधर, शिक्षक मतदार संघाप्रमाणे पसंतीक्रम नोंदवण्याचा पर्याय असतो. प्रथम पसंतीक्रम, दुसरा पसंतीक्रम यानुसार मताचे मूल्य असते. त्यामुळे ही प्रक्रिया किचकट आणि तितकीच आव्हानात्मक असते..संख्याबळ कुठे, किती?महापालिका ःभाजप - ३९काँग्रेस - १८राष्ट्रवादी (अ. प.) – १६राष्ट्रवादी (श. प.) - ०३शिवसेना (शिंदे) – ०२.राष्ट्रवादी (श. प.) - १८भाजप - १६काँग्रेस - ११शिवसेना (शिंदे) - ०७राष्ट्रवादी (अ. प.) - ०६शिवसेना (ठाकरे) - ०१जनसुराज्य - ०१रयत क्रांती - ०१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.