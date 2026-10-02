पश्चिम महाराष्ट्र

Koyna Water Allocation : दुष्काळाचं संकट! टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांसाठी अतिरिक्त पाण्याची मागणी; कोयना जलविद्युत निर्मितीत होणार कपात?

Koyna Dam additional water demand for Sangli irrigation projects : सांगलीतील दुष्काळामुळे टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ आणि आरफळ सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त पाण्याची गरज वाढणार आहे. त्यामुळे कोयना जलविद्युत निर्मितीसाठी राखीव पाण्यात कपात करण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे.
Koyna Dam additional water demand for Sangli

Koyna Dam additional water demand for Sangli

esakal

अजित झळके
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सांगली : जिल्ह्यातील चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. आणखी काही तालुक्यांत टंचाईची घोषणा होण्याची शक्यता (Koyna water allocation) आहे. या स्थितीत टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने आणि कदाचित नोव्हेंबरपासूनच चालवाव्या लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोयना धरणातून सिंचनासाठी ४२.७ टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध केला जातो. यंदा आणखी २० ते २५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी लागेल, अशी शक्यता आहे. परिणामी, जलविद्युत निर्मितीसाठी राखीव असलेल्या ६७ टीएमसी पाण्यात कपात करावी लागणार आहे. राज्य शासन या महिन्यातच त्याबाबत निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

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