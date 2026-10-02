Koyna Water Allocation : दुष्काळाचं संकट! टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांसाठी अतिरिक्त पाण्याची मागणी; कोयना जलविद्युत निर्मितीत होणार कपात?

सांगली : जिल्ह्यातील चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. आणखी काही तालुक्यांत टंचाईची घोषणा होण्याची शक्यता (Koyna water allocation) आहे. या स्थितीत टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने आणि कदाचित नोव्हेंबरपासूनच चालवाव्या लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोयना धरणातून सिंचनासाठी ४२.७ टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध केला जातो. यंदा आणखी २० ते २५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी लागेल, अशी शक्यता आहे. परिणामी, जलविद्युत निर्मितीसाठी राखीव असलेल्या ६७ टीएमसी पाण्यात कपात करावी लागणार आहे. राज्य शासन या महिन्यातच त्याबाबत निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे..महाराष्ट्राला दरवर्षी सुमारे २ लाख अब्ज युनिट वीज लागते. त्यापैकी ३२०० अब्ज युनिट वीज कोयना जलविद्युत निर्मिती केंद्रातून निर्माण होते. एकूण वीज वापराच्या तुलनेत ही निर्मिती १.६ टक्के इतकी आहे. त्यात कपात करण्याची वेळ आली तरी फार मोठे विद्युत संकट निर्माण होईल, अशी परिस्थिती नाही. कोळशावर आधारित वीज निर्मिती ही महाराष्ट्राची मुख्य ताकद आहे. शिवाय, अशा परिस्थितीत वीज विकत घेता येऊ शकते; मात्र पाणी विकत घेता येणार नाही. त्यामुळे कोयना विद्युत निर्मिती प्रकल्पाबाबत तातडीने निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा विविध राजकीय पक्षांतील नेते, जलअभ्यासक आणि शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक असून, त्याबाबतचा निर्णय लवकरच होईल. आता किती कपात केली जाईल आणि त्याचे नियोजन कसे असेल, याकडे लक्ष लागले आहे..Punyashlok Ahilyadevi Loan Waiver Kolhapur : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा तिसरा टप्पा जाहीर; पाहा तुमच्या खात्यावर पैसे जमा झाले का?.दोन वर्षांपूर्वी कोयना धरणात ९१ टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला होता. त्यावर्षीही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील भूगर्भातील पाणीसाठा खूप कमी झाला होता. त्यावेळी जलविद्युत निर्मितीच्या कोट्यात १० टीएमसी इतकी कपात करण्यात आली होती. यंदा त्याहून भीषण परिस्थिती असून, टेंभू आणि ताकारी या प्रमुख योजना शंभर टक्के कोयना धरणावर अवलंबून आहेत. चांदोली धरण १०० टक्के भरलेले असल्याने म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेला पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल..दृष्टिक्षेपात विजेची गरज, निर्मितीमहाराष्ट्राची विजेची गरज - सुमारे २ लाख अब्ज युनिटसरासरी एका दिवसाची मागणी - सुमारे ५५ कोटी युनिटगेल्या वर्षी झालेली विद्युत निर्मिती - १ लाख ७० हजार अब्ज युनिटकोळसा - १,३१,१५७ अब्ज युनिटअणुऊर्जा - ५ हजार ३९१ अब्ज युनिटमोठे जलविद्युत प्रकल्प - ७ हजार ६५९ अब्ज युनिटसौरऊर्जा - ७ हजार ७२५ अब्ज युनिटपवनऊर्जा - ७ हजार ६५९ अब्ज युनिटबायोमास - २५९ अब्ज युनिटबगॅस व उसाचा चोथा - ३ हजार अब्ज युनिटइतर अक्षय स्रोत - ८५५ अब्ज युनिटलघु जलविद्युत प्रकल्प - ९० अब्ज युनिट.Ramdas Athawale on Reservation Sub-Classification : 'बौद्धांना लाभ, पण मातंग समाजावर अन्याय...'; आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर काय म्हणाले रामदास आठवले?.कोयनेतील गतवर्षीचा वापरवर्षभरातील आवक - १८८ टीएमसीवक्र दरवाजातून विसर्ग - ६४ टीएमसीकेडीपीएच पूर - १४.५३ टीएमसीपश्चिमेकडील विद्युत निर्मिती - ६७.५ टीएमसीसिंचनासाठी - ४० टीएमसीबाष्पीभवन - ८.१२ टीएमसी.कपात कशासाठी?कोयना धरणावरील मोठा जलविद्युत प्रकल्प पश्चिमेकडे आहे. दोन छोटे युनिट १,०५० क्यूसेकने चालविले गेले तर त्याचे पाणी नदीपात्रात येते; मात्र मोठ्या विद्युत प्रकल्पांतून वीज निर्मिती केल्यानंतरचे पाणी शेती किंवा पिण्यासाठी उपयोगात येत नाही. ते थेट समुद्राला जाते. त्या अर्थाने हे पाणी वापराविना जाते. त्यामुळे जलविद्युत निर्मितीतील कपात करणे, हाच पर्याय उरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.