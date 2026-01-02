पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात मतदारांच्या ‘पायावर डोके’; सांगलीत निवडणूक प्रचाराला भावनिक वळण

Voter Interaction : उमेदवारी छाननीनंतर प्रचाराला सुरुवात; प्रभागनिहाय घरोघरी भेटीगाठींना वेग,मतदारांच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांचा नम्रतेकडे कल; थेट संवादावर भर
सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. ३१) उमेदवारी अर्जांची छाननी झाल्यानंतर पक्षाच्या उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात प्रचार सुरू केला आहे.

