Loan Waive: शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा साडेआठ हजार जणांची यादी जाहीर; आतापर्यंत ५२ हजार १८४ शेतकरी पात्र

सांगली : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शासनाने चौथी यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील आणखी आठ हजार ४८४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे चारही याद्यांमधून जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची संख्या ५२ हजार १८४ झाली आहे. आधार प्रमाणिकरणासह अन्य निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार आहे..शासनाने या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६८ हजार ९८१ पात्र कर्जखाती ऑनलाइन पोर्टलवर ‘अपलोड’ केली आहेत. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ५६ हजार ९६२, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांची १२ हजार १९ कर्जखाती आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीत जिल्ह्यातील ३८ हजार ४१० शेतकऱ्यांचा समावेश होता. त्यापैकी ३१ हजार ९४४ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण पूर्ण झाले..यामध्ये जिल्हा बँकेच्या १९ हजार ७२६ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर १३२.८५ कोटी रुपये, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एक हजार ९९९ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर २३.६९ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या यादीत चार हजार ९९, तर तिसऱ्या यादीत एक हजार १९१ शेतकरी पात्र ठरले होते. आता चौथ्या यादीत आणखी आठ हजार ४८४ शेतकऱ्यांचा समावेश झाल्याने पात्र शेतकऱ्यांची संख्या ५२ हजार १८४ झाली आहे. प्रमाणिकरण आणि अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे..प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा कायम नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजनाही शासनाने जाहीर केली आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख ७७ हजार शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर झालेली नाही. अनुदानाची प्रतीक्षा कायम असल्याने दिवाळीपूर्वी रक्कम मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.