Sangli Farmer Success Story : मातीचा कणही नसलेल्या खडकाळ टेकडीवर डाळिंबचे विक्रमी उत्पादन, सांगलीच्या शेतकऱ्याचा यशस्वी शेतीचा चमत्कार

Pomegranate Farming : मातीचा कणही नसलेल्या खडकाळ टेकडीवर जिद्दीच्या जोरावर डाळिंबाची यशस्वी शेती करण्याचा चमत्कार काळचौंडी येथील प्रयोगशील शेतकरी दीपक माने यांनी करून दाखवला आहे. तीव्र उन्हाळा, वादळे आणि विजेची टंचाई अशा संकटांवर मात करत त्यांनी पहिल्याच हंगामात डाळिंबाचे बंपर उत्पादन घेतले आहे. त्यांच्या या दर्जेदार डाळिंबाला व्यापाऱ्याने तब्बल १६० रुपये प्रति किलो असा उच्चांकी दर देत संपूर्ण बागेतील डाळिंब खरेदी केली आहेत..दीपक माने यांची बाग काळचौंडीपासून तीन किलोमीटरवर असलेल्या एका दुर्गम टेकडीवर आहे. झरेपासून दोन किलोमीटरवर आहे. संपूर्ण परिसर खडकाळ असतानाही त्यांनी हार न मानता, कष्टाने ही जमीन नांगरून काढली. दीड एकर क्षेत्रावर त्यांनी ‘टिशू कल्चर’ पद्धतीची ७०० डाळिंबाची रोपे लावली. लागवडीदरम्यान त्यांनी रासायनिक खतांचा वापर टाळून केवळ शेणखताचा आधार घेतला. लागवडीच्या पहिल्याच दिवशी मोठा पाऊस झाला. टेकडीवरून पाण्यासोबत रोपे सुद्धा खाली वाहून गेली. पती-पत्नीने ही रोपे गोळा करून परत लावली..लागवडीनंतर सव्वा वर्षाने, म्हणजेच यंदा जानेवारीमध्ये त्यांनी बागेचा पहिला हंगाम धरला. त्यांना कृषितज्ज्ञ शिवाजी जाधव यांचे मार्गदर्शन आणि स्वराज टेक्नॉलॉजीचे तांत्रिक सहाय्य मिळाले. जेमतेम २५ फवारण्यांवर बागेचे उत्पादन घेतले आहे. माने यांनी संपूर्ण बागेत जैविक आणि सेंद्रिय खतांच्या वापरावर भर दिला. हंगाम धरताना शेणखतासोबतच सेंद्रिय खतांची योग्य मात्रा दिल्यामुळे झाडांची चांगली वाढ झाली..विशेष म्हणजे या संपूर्ण बागेची जबाबदारी दीपक माने आणि त्यांच्या पत्नी या दोघांवरच आहे. बाहेरील मजूर न लावता, औषध फवारणीपासून ते बागेच्या देखभालीपर्यंतची सर्व कामे हे पती-पत्नी स्वतः करतात. यंदा उन्हाळ्यात तापमान ४२ अंशांच्या पार गेल्याने बागेला मोठा धोका निर्माण झाला होता. परागीभवनासाठी बागेतील मधमाश्यांचे रक्षण व्हावे म्हणून माने यांनी अनेकदा रात्री आठनंतर औषध फवारणी केली..Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?.फळांचे उन्हापासून रक्षण करण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण बागेवर आच्छादन केले होते. त्यातच वादळामुळे दोन ते तीन वेळा हे आच्छादन उडून गेले, मात्र खचून न जाता त्यांनी ते पुन्हा आणून झाकले. अशा अनेक अडथळ्यांवर मात करून माने यांनी यंदा यशस्वी उत्पादन घेतले आहे..सामान्यतः उन्हाळ्याच्या हंगामात डाळिंबाला चांगला रंग आणि मोठा आकार मिळत नाही. मात्र, माने यांच्या सेंद्रिय व्यवस्थापनामुळे डाळिंबाचा रंग आणि आकार अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचा आला. हा दर्जा पाहून व्यापाऱ्याने ‘झीरो कटिंग’च्या (संपूर्ण झाड मोकळे करणे) अटीवर १६० रुपये प्रतिकिलो या दराने जागेवरच संपूर्ण बाग खरेदी केली. पहिल्याच वर्षी खडकाळ जमिनीत घेतलेल्या या बंपर उत्पादनामुळे माने दांपत्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे हसू फुलले असून, परिसरातील शेतकरी बागेला भेट देऊन त्यांचे कौतुक करतात..शिवाजी जाधव यांचे मार्गदर्शन, आमचे कष्ट, मेहनत जैविक आणि सेंद्रिय खतांचा वापर यामुळे अनेक अडथळ्यांवर मात करून पहिल्याच वर्षी अनपेक्षित उत्पादन घेऊ शकलो.- दीपक माने, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.