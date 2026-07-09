पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer Success Story : मातीचा कणही नसलेल्या खडकाळ टेकडीवर डाळिंबचे विक्रमी उत्पादन, सांगलीच्या शेतकऱ्याचा यशस्वी शेतीचा चमत्कार

Successful Farmer Story : मातीचा कणही नसलेल्या खडकाळ टेकडीवर डाळिंबाचे विक्रमी उत्पादन घेऊन सांगलीतील शेतकऱ्याने शेतीत नवा आदर्श निर्माण केला आहे. जाणून घ्या त्याच्या यशामागील तंत्र आणि मेहनतीची कहाणी.
Sangli Farmer Success Story Pomegranate Farming

Sangli Farmer Success Story Pomegranate Farming

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Pomegranate Farming : मातीचा कणही नसलेल्या खडकाळ टेकडीवर जिद्दीच्या जोरावर डाळिंबाची यशस्वी शेती करण्याचा चमत्कार काळचौंडी येथील प्रयोगशील शेतकरी दीपक माने यांनी करून दाखवला आहे. तीव्र उन्हाळा, वादळे आणि विजेची टंचाई अशा संकटांवर मात करत त्यांनी पहिल्याच हंगामात डाळिंबाचे बंपर उत्पादन घेतले आहे. त्यांच्या या दर्जेदार डाळिंबाला व्यापाऱ्याने तब्बल १६० रुपये प्रति किलो असा उच्चांकी दर देत संपूर्ण बागेतील डाळिंब खरेदी केली आहे‌त.

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