पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Gas : गॅस सिलिंडर पुरवठा बंद, हॉटेल व्यवसाय संकटात ; चालकांची आज बैठक ग्रामीण भागात चुलींवर स्वयंपाक

LPG Supply Crisis : आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडर तुटवड्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जवळपास बंद झाल्याने हॉटेल व्यवसायावर मोठे संकट आले आहे.
Hotel workers cook food on traditional wood

Hotel workers cook food on traditional wood

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम दिसू लागला आहे. हॉटेलसाठी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जवळपास बंद झाला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
village
Paschim maharashtra
gas cylinder
LPG Gas
gas
Meeting
lpg cylinder explosion
LPG cylinders
Hotel Industry Growth

Related Stories

No stories found.