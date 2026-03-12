Sangli Gas : गॅस सिलिंडर पुरवठा बंद, हॉटेल व्यवसाय संकटात ; चालकांची आज बैठक ग्रामीण भागात चुलींवर स्वयंपाक

सांगली : आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम दिसू लागला आहे. हॉटेलसाठी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जवळपास बंद झाला आहे. .ज्यांच्याकडे साठा होता किंवा जे जुगाड करू शकले, त्यांचे हॉटेल काही दिवस सुरू राहतील. हळूहळू हॉटेल बंद व्हायला लागतील. काहींनी चूल पेटवली, तर हातगाड्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांनी विजेवरील शेगडीचा पर्याय निवडला आहे. ‘मिळेना सिलिंडर, हॉटेल सरेंडर’, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..स्पेशल चहा बंद, फक्त 'कटिंग'; गॅस टंचाईचा चहा टपऱ्यांना फटका, तर कामगारावर बेरोजगारीचं संकट.‘या स्थितीवर विचार करून पुढील निर्णय घेण्यासाठी, राज्य व केंद्र शासनाकडे मागण्या ठेवण्यासाठी हॉटेल मालकांनी उद्या (ता. १२) सकाळी ११ वाजता मिरज रस्त्यावरील हॉटेल सदानंद येथे बैठक आयोजित केली आहे. त्यात निर्णय घेऊ,’ असा हॉटेल मालक संघटनेचे अध्यक्ष लहू भडेकर यांनी सांगितले. .जिल्ह्यात चार दिवस पुरेल इतका गॅससाठा शिल्लक आहे. चार दिवसांत अतिरिक्त साठा मिळेल, मात्र तो फक्त आणि फक्त घरगुती गॅस ग्राहकांसाठी वापरला जावा, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. .Kolhapur Industrial Gas Closed : हॉटेल, औद्योगिक गॅस बंद; घरगुती पुरवठा राहणार सुरळीत, कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला आदेश.केंद्र सरकारने हॉटेलसाठीचा व्यावसायिक गॅस पुरवठा थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी, अनेकांचा रोजगार, उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या या व्यवसायावर ‘संक्रांत’ आली आहे. अनेक हॉटेल आज बंद होती. .चहा टपऱ्यादेखील बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. काहींनी सिलिंडर असेपर्यंत व्यवसाय सुरू ठेवला आणि दुपारनंतर टाळेबंदी केली. विनंती करून, जादा दर देण्याची तयारी दाखवूनही त्यांना सिलिंडर मिळेना, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला गॅस तुटवड्यासमोर ‘सरेंडर’ होण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. .‘सिलिंडर कुणी पळवले; उत्तर द्या?’आरग (ता. मिरज) येथील एका गॅस एजन्सीशी एरंडोलीतील महिला ग्राहकाचा जोरदार वाद झाला. या ग्राहकाला तीन महिन्यांतून एक सिलिंडर लागतो. त्यांनी आज बुकिंगसाठी फोन लावला, तर त्यांना एक महिन्याने सिलिंडर मिळेल, असे उत्तर आले. .त्यांनी तीन महिन्यांपूर्वी सिलिंडर घेतले होते. मग त्यांच्या नावचे दोन महिन्यांत सिलिंडर कुणी पळवले, त्यांनी याबाबत थेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे घाबरून एजन्सीने सिलिंडर दिला. या महिला ग्राहकाने अशा प्रकारच्या चोरीचा छडा लागला पाहिजे, अशी मागणी केली आहे..सध्याची स्थिती हॉटेलला सिलिंडर देणे थांबले ज्यांच्याकडे साठा त्यांचेच हॉटेल सुरू घरगुती सिलिंडर वापरून चहा गाडे सुरू विजेवरील शेगडी खरेदीचा पर्याय घरगुती गॅस सिलिंडरसाठीही प्रतीक्षा.हॉटेलात चुलीवरचं जेवणग्रामीण भागातील, महामार्गालगतच्या सर्व हॉटेल आणि ढाब्यांवर गेल्या दोन दिवसांपासून मातीच्या चुली बसवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. आज बहुतांश ठिकाणी चिकन, मटण चुलीवरच शिजले. फोडणीसुद्धा चुलीवरच दिली गेली. फक्त फ्राय-पॅन चालवण्यापुरता गॅस वापरा, अशा स्पष्ट सूचना हॉटेल मालकांनी कामगारांना दिल्या आहेत. .त्यामुळे फक्त नावालाच ‘चुलीवरचे जेवण मिळेल’ हा फलक आता खराखुरा ठरला आहे. खरोखरच हॉटेलवर चुलीवरचे जेवण मिळायला लागले आहे. त्याची चव ग्राहकांना आवडू लागली असली, तरी हॉटेल मालक, कामगारांना इतकी धावपळ करावी लागतेय की तोंडचे पाणी पळाले आहे. .याबाबत हॉटेल मालक परशुराम एकुंडे म्हणाले, ‘‘गॅस सिलिंडर मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. या स्थितीत एकतर हॉटेल बंद ठेवा किंवा चुली घाला, एवढाच पर्याय होता. आमच्यासारख्यांनी चूल घातली. ज्यांना ते शक्य नव्हते, त्यांनी व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.’’.हॉटेल व्यवसाय अत्यावश्यक असून या व्यवसायालाच गॅस सिलिंडर पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. हा निर्णय घेऊन हजारो कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सरकारने निर्माण केला आहे. शिवाय, लाखो लोकांचे पोट या व्यवसायावर भरते. लोकांनी फळे, कच्च्या भाज्या खाऊन दिवस काढावेत का? सरकारने याबाबत गांभीर्याने पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.- लहू भडेकर, अध्यक्ष, हॉटेल मालक संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.