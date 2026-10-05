पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : सांगलीत रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचा कोयत्याने वार करून निर्घृण खून; गोकुळनगरात थरार

भरवस्तीत झालेल्या हत्याकांडामुळे सांगलीत खळबळ; विश्रामबाग पोलिसांची धडक कारवाई
Brutal murder of criminal on record with sickle in Sangli; Horror in Gokulnagar

Brutal murder of criminal on record with sickle in Sangli; Horror in Gokulnagar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली : शहरातील गोकुळनगर परिसरात आज सायंकाळी पावणे सहाच्या सुमारास रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचा धारदार कोयत्याने सपासप वार करून निर्घृण खून करण्यात आला. भरवस्तीत झालेल्या या थरारक हत्याकांडामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून, कायदा व सुव्यवस्थेचे पुरते वाभाडे निघाले आहेत. गौरव दयानंद सर्जे (वय २२, रा. टिंबर एरिया) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

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