Sangli Crime : सांगलीत रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचा कोयत्याने वार करून निर्घृण खून; गोकुळनगरात थरार

सांगली : शहरातील गोकुळनगर परिसरात आज सायंकाळी पावणे सहाच्या सुमारास रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचा धारदार कोयत्याने सपासप वार करून निर्घृण खून करण्यात आला. भरवस्तीत झालेल्या या थरारक हत्याकांडामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून, कायदा व सुव्यवस्थेचे पुरते वाभाडे निघाले आहेत. गौरव दयानंद सर्जे (वय २२, रा. टिंबर एरिया) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..दरम्यान, दोन महिन्यांपुर्वी झालेल्या खुनाचा बदला म्हणून हा खून झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू होती. पुर्ववैमान्यस्यातून चौघांनी हे कृत्य केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. रात्री उशीरा विश्रामबागच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे..पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत गौरव सर्जे हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. मारहाणीसह गुन्हा दाखल आहेत. त्याच्यावर हद्दपारीचीही कारवाई करण्यात आली होती. आज सायंकाळी तो गोकुळनगर परिसरातून जात असताना, समोरून आलेल्या चौघा हल्लेखोरांनी त्याच्यावर अचानक धारदार कोयत्याने हल्ला चढवला. हल्लेखोरांनी गौरववर एकापाठोपाठ एक असे वर्मी वार केले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेला गौरव रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. खुनाची घटना घडल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली. त्याठिकाणी आलेल्या नागरिकांनी तत्काळ पळ काढला. परिसरातील दुकाने व घरे बंद करण्यात आली..पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर अधीक्षक कल्पना बारावकर, उपाधीक्षक संदीप भागवत, निरीक्षक संजीव झाडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. निरीक्षक सुधीर भालेराव, अरूण सुगांवकर, बयाजीराव कुरळे यांनी प्राथमिक तपास केला. रात्री उशीरा तिघांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे निरीक्षक भालेराव यांनी सांगितले..‘खून का बदला खून’याच परिसरातील चैतन्य देवा तोरणे याचा दोन महिन्यांपूर्वी स्वामी समर्थ घाटावर कोयत्याने वार करून खून करण्यात आला होता. त्याच खुनाचा वचपा काढण्यासाठी कट रचून हा खून करण्यात आल्याची चर्चा परिसरात होती. या टोळीयुद्धाची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला असून, पसरा हल्लेखोरांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत..खुनाचा थरार सीसीटीव्हीतगोकुळनगर परिसरात सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत. तेथील एक सीसीटीव्हीत ही सारी घटना कैद झाली आहे. मारहाणीचा थरार आणि ती क्रूरता अंगावर काटे उभारणारे होती. हा व्हिडिओ सांगलीतील अनेक ग्रुपवर सायंकाळनंतर व्हायरल झाला होता..घटनास्थळी काय होतं- खूनानंतर सारा परिसर सामसूम- घटनास्थळी मयताचे केस, मोबाईल आणि चप्पस- संशयितांच्या घराला कुलपे- रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला बघ्यांची गर्दी- पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात- शासकीय रुग्णालयातही गर्दी- रात्रीत अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.