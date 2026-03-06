Gulf Conflict : आखातातील निर्यात ठप्प; द्राक्षांची देशातच विक्री; जिल्ह्यातील शेतकरी चिंतेत : युद्ध लांबले तर नुकसान टाळणे अशक्य

सांगली : आखाती देशांच्या दिशेने द्राक्षे घेऊन निघालेली जहाजे युद्ध परिस्थितीमुळे समुद्रात अडकून पडली आहेत. परिणामी जिल्ह्यातील शेकडो टन द्राक्षांवर संकट आले आहे. युद्ध लांबत गेले, तर ही द्राक्षे परत मागवून देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी आणण्याचा पर्याय निवडला जाऊ शकतो; मात्र दोन्ही पर्यायांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार, हे अटळ आहे..जिल्ह्यातील द्राक्षांची दरवर्षी युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. इराण, इराक, दुबईसह बहुतांश आखाती देश हे भारतीय द्राक्षांचे प्रमुख ग्राहक आहेत. यंदा रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर ही निर्यात अधिक फायदेशीर ठरेल आणि द्राक्षांना वेगवान उठाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती..Rajabhau Waje : खासदार राजाभाऊ वाजे ॲक्शन मोडवर; आखाती देशांतील युद्धामुळे अडकलेल्या शेतमालासाठी केंद्राला साकडे.मात्र, त्याचवेळी इस्राईल-अमेरिकेने इराणविरोधात युद्ध पुकारल्याने त्याचा परिणाम आखाती देशांमध्ये सर्वत्र दिसू लागला आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातून निर्यात होणारी द्राक्षे मोठ्या प्रमाणावर समुद्रात अडकून पडली आहेत. .विविध निर्यातदार कंपन्यांच्या माध्यमातून ही निर्यात होत असल्याने आपल्या जिल्ह्यातील नेमका किती शेतमाल अडकला आहे, याची अचूक आकडेवारी कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही. या परिस्थितीत पुढे काय करावे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .Onion Price Cras : आखातातील युद्ध ठरणार शेतकऱ्यांसाठी काळ? निर्यातीला ब्रेक लागल्याने कांद्याचे दर मातीमोल.युद्धकाळ लांबला तर द्राक्षांचे नुकसान अटळ आहे. त्यामुळे जहाजे परत बोलावून देशांतर्गत बाजारात ही द्राक्षे विक्रीसाठी आणण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो. त्यातही काही प्रमाणात नुकसान होणारच आहे; मात्र पूर्ण तोटा सहन करण्यापेक्षा थोडाफार आधार मिळेल, असे सांगितले जाते. त्यामुळे सध्या तरी युद्धस्थितीचा पुढील परिणाम काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे..दृष्टिक्षेपजिल्ह्यातील नेमकी किती द्राक्षे अडकली, याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाहीकृषी विभागाकडून माहिती संकलनाचे प्रयत्न; मात्र नेमक्या आकड्यांचा अभावयुरोपकडे निर्यात सुरळीत; कार्गो विमानातून निर्यातीत अडचण नाहीआखाती देशांतील निर्यात पूर्णपणे ठप्प; जे. एन. पी. ए. बंदर व समुद्रात कंटेनर अडकले.द्राक्ष निर्यातदारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. नेमकी किती द्राक्षे अडकली आहेत, याचा आकडा अद्याप मिळालेला नाही. युरोपकडे वाहतूक सुरळीत आहे; मात्र आखाती देशांतील निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे.- विवेक कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.