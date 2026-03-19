Why Grape Farmers Face Losses? द्राक्षबागेत पीकच न आल्याने शेतकऱ्याने झाडाला घेतला गळफास; साडेतीन ते चार एकरांत केली होती द्राक्ष शेती!

शिरढोण (सांगली) : मळणगाव (ता. कवठेमहांकाळ) येथे द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या (Grape Farmer Death Maharashtra) केली. प्रतापराव श्रीपतराव शिंदे (वय ५०, रा. मळणगाव) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. हा प्रकार मंगळवार सकाळी अकराच्या दरम्यान उघडकीस आला. याची नोंद कवठेमहांकाळ पोलिसांत झाली आहे..पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, प्रतापराव शिंदे यांची शेती चिदंबर मंदिरनजीक शिरढोणकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत आहे. साडेतीन ते चार एकरांत त्यांची द्राक्ष शेती आहे..पश्चिम भागातील बोरगाव, मळणगाव, अलकुड (एम) आदी परिसरासह तालुक्यात अनेक ठिकाणी द्राक्ष पिके चांगली आहेत. त्यांना या वर्षी दरही चांगला मिळाला; परंतु शिंदे यांच्या बागेत द्राक्ष पीक नव्हते. त्यामुळे आर्थिक फटका बसल्याने प्रतापराव शिंदे धास्तावले होते..मंगळवारी सकाळी त्यांच्या शेताजवळच बांधाकडेला असलेल्या झाडाला त्यांनी गळफास घेतला. दरम्यान, सकाळी शिंदे कुठेच दिसत नसल्याने त्यांचा शोध घेतला असता शेतात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसले. अधिक तपास पोलिस करीत आहेत.