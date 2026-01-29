Sangli Grape Harvest : अवकाळी पावसाने द्राक्ष बागायतदारांचे टेन्शन वाढले; हंगाम धोक्यात जाण्याची भीती

सांगली : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. द्राक्ष पट्ट्यातच मंगळवारी (ता. २७) सायंकाळी हलका ते रिमझिम पडलेल्या पावसामुळे द्राक्ष बागायतदारांची पुन्हा धावपळ सुरू झाली आहे..द्राक्षात कुजवा आणि पाणी साचून राहणार नाही, याची काळजी शेतकरी घेत आहेत. रात्री झालेल्या पावसानंतरच शेतकऱ्यांनी फवारण्या सुरू केल्या आहेत. सोमवारी (२६), मंगळवारी जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होते. .Agriculture News : द्राक्ष पंढरी संकटात! ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष बागांवर रोगांचे सावट, शेतकरी चिंतेत.त्यामुळे थंडीही कमी झाली होती. काल दुपारी चारपासून रात्री उशिरापर्यंत विविध भागात हलका ते रिमझिम पाऊस पडला. यामध्ये द्राक्ष पट्ट्याचा समावेश आहे. मणेरजुरी, मळणगाव, आटपाडी, रसुलवाडी, कवठेमहांकाळ परिसराचा समावेश होता. .यंदाचा द्राक्ष हंगाम आता कुठे सुरू होण्याच्या स्थितीत आहे. त्यावेळी द्राक्ष बागांच्या म्हणजे ८० ते ९० दिवसांपासून मण्यामध्ये पाणी उतरण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यावेळी पाऊस झाला, तर सर्वाधिक धोका पोहोचू शकतो. अवकाळी पावसाचा थेट परिणाम द्राक्ष बागांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .Sangli Weather : पाऊस थांबणार, पण चिंता वाढणार! सांगलीत थंडी वाढण्याचा अंदाज; द्राक्ष बागांवर बुरशीचा धोका.अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरणासह हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडल्याने बागांमध्ये ओलावा वाढला आहे. परिणामी द्राक्ष घडांवर बुरशीजन्य रोग, करपा, तसेच फळ तडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. .विशेषतः निर्यातक्षम द्राक्षांची काढणी सुरू असताना किंवा काढणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बागांना या पावसाचा मोठा फटका बसू शकतो, अशी भीती बागायतदार व्यक्त करीत आहेत. आधीच उत्पादन खर्च वाढलेला असताना अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यास आर्थिक अडचणींमध्ये भर पडणार आहे. दरम्यान, पावसानंतर द्राक्ष बागांमध्ये फवारणी, हवा खेळती ठेवण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करण्याचा सल्ला कृषितज्ज्ञांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.