पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Grape Harvest : अवकाळी पावसाने द्राक्ष बागायतदारांचे टेन्शन वाढले; हंगाम धोक्यात जाण्याची भीती

Unseasonal Rain : सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष हंगाम सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर असताना अवकाळी पावसाने बागायतदारांची चिंता वाढवली आहे. द्राक्ष घडांवर बुरशी, कुजवा आणि तडकण्याचा धोका निर्माण झाल्याने शेतकरी सतर्क झाले आहेत.
Grape vineyards in Sangli region affected by unseasonal rainfall and moisture.

Grape vineyards in Sangli region affected by unseasonal rainfall and moisture.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. द्राक्ष पट्ट्यातच मंगळवारी (ता. २७) सायंकाळी हलका ते रिमझिम पडलेल्या पावसामुळे द्राक्ष बागायतदारांची पुन्हा धावपळ सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
rain
Farmer
Grapes
Agricultural damage
Paschim maharashtra
Agriculture Loss
Agricultural crop
rain damage crops
agricultural dispute
Harvest delayed
Agricultural debt crisis

Related Stories

No stories found.