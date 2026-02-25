Cloudy Weather Impact on Grapes : द्राक्ष उत्पादकांनो सावधान! व्यापाऱ्यांच्या 'या' जाळ्यात अडकू नका; पावसाच्या नावाखाली दराची मोठी लूट? तज्ज्ञांनी काय दिला सल्ला?

सांगली : जिल्ह्यातील द्राक्ष टापूत केल्या चार दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आणि काही ठिकाणी रिमझिम, तर काही ठिकाणी हलका पाऊस होत आहे. काही ठिकाणी वादळी पाऊसही (Sangli Grape Crisis) झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर द्राक्ष व्यापाऱ्यांकडून भीतीपोटी दर घटवण्यास सुरुवात झाली आहे. कमी दरात द्राक्षविक्री करू नये, असे जिल्ह्यातील द्राक्षतज्ज्ञांनी आवाहन केले आहे. याशिवाय एका किलोवरच विक्री करावी, तसेच पक्व झाल्यानंतरच द्राक्ष विकावीत, असेही स्पष्ट केले आहे. .जिल्ह्यात गेल्या चार-पाच दिवसांपासून ढगाळ वातावरणासह अधूनमधून रिमझिम पाऊस होत आहे. त्यामुळे काही शेतकरी पावसाच्या भीतीपोटी द्राक्ष कमी दरात विक्री करण्याचा विचार करत असल्याचे चित्र आहे. मात्र द्राक्षतज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना घाबरवून बाजारात कमी दरात माल देऊ नये. यंदा केवळ द्राक्ष क्षेत्रच नव्हे, तर बागांना ६० टक्केच माल उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट केले आहे..तज्ज्ञांच्या मते, सध्या जिल्ह्यात वातावरण ढगाळ असले, तरी मुसळधार पावसाची शक्यता नाही. काही ठिकाणी हलका, बारीक पाऊस पडला तरी त्याचा द्राक्षांच्या घडांवर फारसा विपरीत परिणाम होत नाही..Leopard Enters House in Shirala : घरात बिबट्या शिरताच महिलांची उडाली भंबेरी; कुत्र्यावर झडप घालून ओढत नेले, शिराळ्यातील थरार कॅमेऱ्यात?.सध्या उष्णतेचे प्रमाण टिकून असल्याने हलक्या पावसामुळे द्राक्षघड खराब होण्याची भीती नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे केवळ पावसाच्या भीतीने व्यापाऱ्यांना कमी दरात द्राक्ष देऊ नयेत. मागणी कमी असल्याचे कारण सांगून काही व्यापारी दर पाडण्याचा प्रयत्न करतात. अशा व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी द्राक्षविक्री करू नये..जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांसाठी सध्या महत्त्वाचा काळ असून, योग्य नियोजन आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामुळे शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक फायदा मिळू शकतो. बागेतील माल प्रति किलोवरच विकावा, तसेच पक्व झालेला माल विकल्यास ग्राहक वारंवार द्राक्ष खरेदी करतील.- दीपक नरुटे, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, सोनीशेतकऱ्यांनी एकजुटीने निर्णय घेतल्यास दरकपात रोखता येऊ शकते. भीतीपोटी कमी दरात माल विकल्यास संपूर्ण बाजारभाव घसरतो. त्यामुळे संयम राखून, वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन करत योग्य दराची प्रतीक्षा करावी.- मारुती चव्हाण, द्राक्ष अभ्यासक.Maharashtra Government Scheme : लाडक्या बहिणींनो सावधान! योजनेच्या फॉर्मसाठी जास्तीचे पैसे देताय? सरकारने उचललं 'हे' मोठं पाऊल, सेवा केंद्रचालकांचे धाबे दणाणले.क्रॅकिंग टाळा...क्रॅकिंग टाळण्यासाठी योग्य फवारणी आवश्यक आहेत. सध्या वातावरणात आर्द्रता वाढल्याने घडांमध्ये क्रॅकिंग (द्राक्ष मणी तडा जाणे) होण्याचा धोका असतो. यासाठी योग्य अन्नद्रव्यांची व कॅल्शियमयुक्त फवारणी करणे आवश्यक आहे. वेळेवर व्यवस्थापन केल्यास घडांची गुणवत्ता अबाधित राहते..फंगससाठी...ढगाळ वातावरणामुळे घडात बुरशी (फंगस) येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक फवारणी करणे गरजेचे आहे. हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार औषधांची फवारणी केल्यास रोगाचा प्रादुर्भाव टाळता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.