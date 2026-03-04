War Impact on Grape : युद्धाचा द्राक्ष दरावर परिणाम नाही; जिल्ह्यात ३० टक्के शिल्लक, उन्हाळ्यामुळे मागणीत वाढ, रमजानचाही परिणाम

सांगली : मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे द्राक्ष निर्यातीवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त होत असली तरी प्रत्यक्षात दरावर कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नाही. उलट जिल्ह्यात केवळ ३० टक्के द्राक्ष शिल्लक असल्याने आणि उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्याने दर स्थिर असून पुढील काही दिवसांत वाढीची शक्यता अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. रमजान महिन्यात मागणी जादा राहिली आहे..सध्या दुबई, ओमान, इराण, इस्राईल, कतार, बहरीन आणि अफगाणिस्तान या भागांत युद्धाची परिस्थिती आहे. या देशांकडे होणारी निर्यात काही प्रमाणात थांबली असली तरी युरोप, तसेच भारताच्या पूर्वेकडील देशांकडे द्राक्षांसह इतर शेतमालाची निर्यात सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे घाबरण्यासारखी स्थिती नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे..जिल्ह्यात यंदा द्राक्ष उत्पादन कमी झाले आहे. सुमारे ७० टक्के मालाची विक्री पूर्ण झाली असून केवळ ३० टक्के द्राक्ष शिल्लक आहेत. पलूस तालुक्यात द्राक्ष हंगाम एप्रिलपर्यंत चालतो. तासगाव (पश्चिम) भागातही माल शिल्लक आहे. .Nashik Grape Export : नाशिकची द्राक्षे सातासमुद्रापार, पण निर्यातीचे आकडे चिंताजनक; ४ हजार टन द्राक्षे नेदरलँड-जर्मनीकडे रवाना.मिरज तालुक्यात अवघे १० ते १५ टक्के माल उरला आहे. जत तालुक्यातील बिळूर परिसरात काही प्रमाणात द्राक्ष शिल्लक असून संख भागातील द्राक्ष प्रामुख्याने बेदाण्यासाठी तयार केलेली असतात. वाढत्या उष्णतेमुळे उत्पादनात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे..देशांतर्गत बाजारात द्राक्षांची मागणी वाढली असून पुरवठा अपुरा पडत आहे. गेल्या दोन दिवसांत दरात वाढ झाल्याने बाजारपेठेत सकारात्मक वातावरण आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने उत्पादकांनी कमी दरात विक्री टाळावी, असे आवाहन केले आहे. .बेदाणा बाजारातही सकारात्मक संकेत आहेत. आयात करणाऱ्या देशांतील युद्धामुळे आयात ठप्प झाली आहे. परिणामी देशांतर्गत दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत असून शेतकऱ्यांनी घाईघाईने विक्री करू नये, असा इशारा दिला आहे..Sangli Grape : लहरी निसर्गाचा द्राक्ष हंगामावर मोठा फटका; उत्पादन निम्म्यावर, पण दरांनी गाठली विक्रमी उंची!.सध्या युद्धस्थिती असलेल्या देशात निर्यात थांबली आहे. मात्र, युरोप व भारताच्या पूर्वेकडील देशांकडे निर्यात सुरळीत सुरू आहे. रमजान महिना आणि कडक उन्हाळ्यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढली आहे. त्यामुळे दर घसरण्याची शक्यता नाही. बेदाणा आवक बंद झाल्याने स्थानिक बेदाण्याच्या दरात वाढ शक्य आहे.- मारुती चव्हाण, द्राक्ष तज्ज्ञ व उपाध्यक्ष, राज्य बागायतदार संघ, पुणे शिल्लक द्राक्ष स्थिती.पलूस ः मोठ्या प्रमाणावर शिल्लकतासगाव(पश्चिम) : मर्यादित शिल्लकमिरज तालुका : १० ते १५ टक्केजत तालुका : बिळूर परिसरात शिल्लकसंख परिसर : बेदाणा माल शिल्लक.द्राक्षाचे सध्याचे दर(प्रति किलो, रुपये)पांढरी द्राक्षे = ९० ते १५०काळी द्राक्षे = १२५ ते १५०युरोप निर्यात = १४० ते १५०अन्य देश निर्यात = १३० ते १४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.