Sangli Grape : लहरी निसर्गाचा द्राक्ष हंगामावर मोठा फटका; उत्पादन निम्म्यावर, पण दरांनी गाठली विक्रमी उंची!

सांगली : यंदाच्या द्राक्ष हंगामात निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका बसला असून अनेक भागांत उत्पादनात तब्बल ४० ते ५० टक्क्यांची घट झाली आहे. मात्र, उत्पादनातील या घटीमुळे बाजारात द्राक्षांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दराने मोठी उसळी घेतली आहे. सध्या पांढऱ्या द्राक्षांना प्रतिकिलो सरासरी ९० ते ११० रुपये, तर काळ्या द्राक्षांना २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत विक्रमी दर मिळत आहे..गेल्या वर्षी उन्हाळ्यातील एप्रिल छाटणीनंतर मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष काडी व्यवस्थित पक्व होऊ शकली नाही. त्याचा थेट परिणाम फळछाटणीवर झाला आणि अपेक्षित घड बाहेर पडले नाहीत. द्राक्ष क्षेत्राच्या केवळ ६० टक्के क्षेत्रातच उत्पादक घड शिल्लक राहिले. परिणामी, यंदा बागायतदारांच्या उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे..Nashik Grape Export : नाशिकची द्राक्षे सातासमुद्रापार, पण निर्यातीचे आकडे चिंताजनक; ४ हजार टन द्राक्षे नेदरलँड-जर्मनीकडे रवाना.निर्यातीचे दर स्थानिक बाजारातहंगामाच्या सुरुवातीला द्राक्षांचे दर ११० ते १३० रुपयांपर्यंत होते; ते सध्या ९० ते ११० रुपयांदरम्यान स्थिरावले आहेत. विशेष म्हणजे, निर्यातीचा दर आता स्थानिक बाजारपेठेत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..बेदाणा शेड ओससध्या ताज्या द्राक्षांना थेट विक्रीसाठी चांगले दर मिळत असल्याने शेतकरी बेदाणा निर्मितीकडे वळण्यास उत्सुक नाहीत. यंदा केवळ १५ ते २० टक्के क्षेत्रच बेदाण्यासाठी वापरले जाईल, असे चित्र आहे. .Agriculture News : द्राक्षाला 'सुवर्णझळाळी'! दराने गाठली शंभरी, पण बागांमध्ये द्राक्षच मिळेनात.सध्या बाजारात आवक कमी आणि मागणी जास्त असल्याने द्राक्ष बाजार तेजीत राहण्याची शक्यता आहे. वाढत्या उन्हामुळे द्राक्ष मण्यांची गोडी (शर्करा प्रमाण) वाढली असून, पुढील काही आठवडे दर उच्च पातळीवर टिकून राहतील, असा अंदाज आहे.- जयसिंग यादव, द्राक्ष शेतकरी, सोनी.