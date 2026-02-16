Sangli Grape : लहरी निसर्गाचा द्राक्ष हंगामावर मोठा फटका; उत्पादन निम्म्यावर, पण दरांनी गाठली विक्रमी उंची!

पश्चिम महाराष्ट्र

सांगली : यंदाच्या द्राक्ष हंगामात निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका बसला असून अनेक भागांत उत्पादनात तब्बल ४० ते ५० टक्क्यांची घट झाली आहे. मात्र, उत्पादनातील या घटीमुळे बाजारात द्राक्षांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दराने मोठी उसळी घेतली आहे. सध्या पांढऱ्या द्राक्षांना प्रतिकिलो सरासरी ९० ते ११० रुपये, तर काळ्या द्राक्षांना २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत विक्रमी दर मिळत आहे.

