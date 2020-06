सांगली - पवारच्या मालमत्ता चौकशीसाठी गुडेवारांचे "अँटी करप्शन'ला पत्र 

सांगली, ता. 22 ः बुर्ली (ता. पलूस) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेत झालेल्या 61 लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणात जिल्हा परिषदेकडील कर्मचारी आणि योजनेतील मुख्य आरोपी संजय पवार याला अटक करण्यात आली आहे. आता त्याच्या मालमत्तेची खुली चौकशी करावी, असे पत्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला लिहले आहे. त्यामुळे पवार याच्या भोवती चौकशीचा फास आणखी आवळला जाणार आहे. बुर्ली येथील पाणी योजना 1 कोटी 14 लाख रुपयांची आहे. या योजनेचा ठेका संजय पवार याने आपल्या पत्नीच्या नावे बोगस कंपनी स्थापन करून दिला. या कंपनीला याआधी कोणत्याही कामाचा अनुभव नव्हता. त्यात आणखी दोन कंपन्यांच्या खोट्या निविदा सादर केल्या. या प्रकरणाची 2016 साली पहिल्यांदा चौकशी झाली होती. तो अहवाल तसाच दडपला गेला. त्यानंतर श्री. गुडेवार यांच्याकडे चौकशी आली आणि त्यांनी या प्रकरणातील सारे गुण-दोष झाडून बाहेर काढले. त्यामुळे पवार याच्या बोगस पदोन्नतीपासून ते या प्रकरणातील अपहारापर्यंत अनेक बाबी समोर आल्या. त्यातच पवार याची नेमकी मालमत्ता किली, त्याने अपहाराच्या रकमेतून काय माया जमवली आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत श्री. गुडेवार यांनी मांडले. त्यानुसार त्याच्या चौकशीसाठी मुंबईतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कळवण्यात आले आहे. या पाणी पुरवठा योजनेच्या घोटाळ्यात पवार याची पत्नी सौ. साधना पवार, पाणी पुरवठा योजनेचे अध्यक्ष तथा तत्कालिन सरपंच संतोष पाटील आणि ग्रामसेवक यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आहेत. त्यांनाही या प्रकरणात अटक होण्याची शक्‍यता आहे. श्री. गुडेवार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्विकारल्यानंतर या प्रकरणाला आणखी गती आली आहे.

Web Title: Sangli: Gudewar's letter to "Anti-Corruption" to inquire into Pawar's assets