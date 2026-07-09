पश्चिम महाराष्ट्र

Krishna River Water Level : कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत 24 फुटांपर्यंत वाढ; औदुंबर मंदिराजवळ पोहोचलं 'कृष्णामाई'चं पाणी, 'आलमट्टी'तूनही पाण्याचा विसर्ग सुरु

Sangli heavy rainfall latest update : सांगली जिल्ह्यात दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू असून कृष्णा नदीची पातळी वाढली आहे. कोयना धरणात मोठी आवक सुरू आहे.
Krishna River water level today in Sangli

Krishna River water level today in Sangli

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : जिल्ह्यात काल दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू होती. सकाळी काही वेळासाठी ऊन पडले (Krishna River water level today in Sangli) होते. दुपारनंतर पावसाने हजेरी लावली आणि रात्री उशिरापर्यंत जागोजागी कमी-अधिक पाऊस सुरू होता.

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