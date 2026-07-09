Krishna River Water Level : कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत 24 फुटांपर्यंत वाढ; औदुंबर मंदिराजवळ पोहोचलं 'कृष्णामाई'चं पाणी, 'आलमट्टी'तूनही पाण्याचा विसर्ग सुरु

सांगली : जिल्ह्यात काल दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू होती. सकाळी काही वेळासाठी ऊन पडले (Krishna River water level today in Sangli) होते. दुपारनंतर पावसाने हजेरी लावली आणि रात्री उशिरापर्यंत जागोजागी कमी-अधिक पाऊस सुरू होता..जिल्ह्यात काल दिवसभर अपवाद वगळता पावसाने उघडीप दिली होती. आज सकाळी अगदी काहीवेळ पाऊस आला. त्यानंतर दुपारपर्यंत उघडीप होती. दोनच्या सुमारास जोरदार वारे वाहू लागले. उन्हाळी पावसाआधी जसे वारे वाहते, तशी स्थिती होती. त्यानंतर पावसाला सुरुवात झाली. सायंकाळी सांगली, मिरजेसह परिसरात सलग पाऊस होता. मिरज पूर्व भाग, मिरज पश्चिम भागात दिवसभर पावसाने हजेरी लावली होती..कोयना पाणीसाठाकोयना धरणातील पाणीसाठी ४४.५७ टीएमसी झाला आहे. कोयना परिसरात ६५ मिलिमीटर, नवजा ६३ मिलिमीटर, महाबळेश्वरला ८७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरणातील पाण्याची आवक ७९ हजार ७०८ क्युसेक इतकी आहे. वारणा धरणात १८.५८ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. आलमट्टी धरणातील पाणीसाठी ३३ टीएमसी आहे..नदी पातळीकृष्णा नदीची सांगलीत आयर्विन पुलाजवळील पातळी २३ फूट ९ इंच झाली आहे. दरम्यान, वारणा नदीच्या पाणी पातळीवर वाढ झाल्याने समडोळी-सांगलीवाडी रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणाने ओलांडला 50 TMC पाणीसाठ्याचा टप्पा; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, महाबळेश्वर पट्ट्यात पावसाचा धुमाकूळ.कृष्णामाईचे पाणी औदुंबर मंदिराजवळअंकलखोप : काही दिवसांत कृष्णा खोरे, धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे श्री क्षेत्र औदुंबर येथील श्री दत्त मंदिर परिसराला पाणी लागले आहे. मात्र, दुपारनंतर जोर ओसरल्याने मंदिर प्रशासनासह स्थानिक नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. पाणी जरी कमी झाले असले, तरी पावसाळा लक्षात घेता महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नदीकाठच्या गावांना व भाविकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..भिलवडीत पातळी २६ फूटधरण क्षेत्रातून झालेल्या पाण्याचा विसर्ग न करता केवळ संततधार पावसामुळे कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ झाली. वाढत्या पातळीमुळे मंगळवारी (ता. ७) कृष्णा नदीवरील नागठाणे बंधारा पूर्णपणे पाण्याखाली गेला. या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. प्रशासनाने तातडीने सुरक्षेचे उपाय योजले आहेत. दरम्यान, भिलवडी पुलाजवळ कृष्णा नदीची पाणीपातळी २६ फुटांवर पोहोचली. नदीकाठच्या गावांत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..नदीची पातळी झपाट्याने वाढल्याने पुराचे पाणी औदुंबरमध्ये दत्त मंदिराच्या मुख्य घाट, सभा मंडपाच्या फरशीपर्यंत पोहोचले. पाण्याचा वेढा पाहून मंदिर व्यवस्थापन, पुजारी मंडळी सतर्क झाली. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून पूजेचे साहित्य व इतर मौल्यवान ऐवज उंचावर असणाऱ्या देवघरात हलवण्याची तयारी करण्यात आली. काल रात्रीपासून पश्चिम घाटातील पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला..आलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात आल्याने जिल्ह्यातील कृष्णेचा पाण्याचा फुगवटा कमी झाला. परिणामी, औदुंबर मंदिर परिसरात हजेरी लावलेले पुराचे पाणी हळूहळू मागे सरकू लागले. मंदिर परिसर पुराच्या पाण्यातून पूर्णपणे बाहेर आला आहे. पाणी मागे हटल्यानंतर मंदिर प्रशासनाने परिसराची स्वच्छता केली. दत्त महाराजांचे दर्शन सुरळीत सुरू आहे. पात्राबाहेर पडलेल्या ‘कृष्णे’चे विहंगम रूप पाहण्यास आणि मंदिरात दर्शनासाठी भाविक गर्दी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.