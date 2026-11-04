पश्चिम महाराष्ट्र

Irwin Bridge Traffic : सांगलीकरांनो लक्ष द्या! 'या' 30 दिवसांत नवीन आयर्विन पुलावरून अवजड वाहतूक बंद; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

Sangli heavy vehicle traffic ban 2026 : सांगलीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आयर्विन पुलाशेजारील नव्या पुलावर अवजड वाहनांना ३० दिवसांची तात्पुरती प्रवेशबंदी लागू केली आहे.
New Irwin Bridge heavy vehicle restrictions

New Irwin Bridge heavy vehicle restrictions

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : दिवाळी सणाच्या काळात हरभट रस्त्यावरून सुरू असलेल्या जड व अवजड वाहतुकीमुळे होणाऱ्या प्रचंड वाहतूक कोंडीची अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली (New Irwin Bridge heavy vehicle restrictions) आहे. कृष्णा नदीवरील आयर्विन पुलाला समांतर नवीन पुलावरून होणाऱ्या जड व अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला २ नोव्हेंबरपासून तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी हे आदेश दिले.

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