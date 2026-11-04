Irwin Bridge Traffic : सांगलीकरांनो लक्ष द्या! 'या' 30 दिवसांत नवीन आयर्विन पुलावरून अवजड वाहतूक बंद; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

सांगली : दिवाळी सणाच्या काळात हरभट रस्त्यावरून सुरू असलेल्या जड व अवजड वाहतुकीमुळे होणाऱ्या प्रचंड वाहतूक कोंडीची अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली (New Irwin Bridge heavy vehicle restrictions) आहे. कृष्णा नदीवरील आयर्विन पुलाला समांतर नवीन पुलावरून होणाऱ्या जड व अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला २ नोव्हेंबरपासून तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी हे आदेश दिले. .शहरातील गजबजलेल्या भागात शालेय विद्यार्थी, पादचारी व स्थानिक नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. अवजड वाहनांमुळे गंभीर अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक सुरक्षा व कायदा-सुव्यवस्था राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. शहरातील टिळक चौक, गावभाग, गणपती पेठ आणि महानगरपालिका चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे..Kini Toll Naka Traffic Protest Update : पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक पेठ नाका-ईश्वरपूर-सांगली मार्गे वळवली; परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप.या तात्पुरत्या अधिसूचनेबाबत सांगली शहरातील नागरिकांना, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन किंवा इतर संबंधित घटकांना काही हरकती किंवा सूचना मांडायच्या असल्यास १५ दिवसांच्या आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, सांगली येथे सादर करावे. हा आदेश रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने आणि अत्यावश्यक सेवेतील शासकीय वाहनांना लागू राहणार नाही, असे या आदेशात नमूद आहे..पर्यायी मार्ग असा...पुलावरील जड व अवजड वाहतूक बंद राहील, अशा कालावधीत संबंधित वाहनांनी सांगलीवाडी जुना टोल नाका, नवीन पूल - बायपास रोड - शिवशंभो चौकाचा वापर करून सांगली शहरात ये-जा करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.