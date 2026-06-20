पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli: पोलिस मुख्यालयासमोर कॅफेत अंधाऱ्या खोल्या, 'कपल्स फ्रेंडली' मिनी लॉजमध्ये अश्लील कृत्ये

Shivpratishthan Conducts Raids on Multiple Cafes: सांगलीतील अवैध कॅफेंवर शिवप्रतिष्ठानची धडक कारवाई. पोलिस मुख्यालयासमोरील 'कपल्स फ्रेंडली' कॅफेमध्ये अंधाऱ्या खोल्या आणि अश्लील प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली.
Sangli

Sangli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली: कॅफेतील अत्याचारानंतर शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानचे संस्थापक नितीन चौगुले यांच्यासह संघटना आज आक्रमक झाली. त्यांनी विश्रामबाग, शहर परिसरातील आठ कॅफेवर छापे टाकले. धक्कादायक बाब म्हणून पोलिस मुख्यालयासमोर अवैध कॅफेंचा विळखा दिसून आला. तेथे मिनी लॉजेसह अश्‍लील चाळे करण्यासाठी जागा दिल्याचा पंचनामा पोलिसांसमोरच केला. शिवप्रतिष्ठानच्या या भूमिकेमुळे कॅफेवाल्यांचे धाबे दणाणले. अवैध कॅफेंविरोधात श्री. चौगुले यांनी ८ जूनला पालकमंत्र्यांना याविरोधात निवेदन दिले होते.

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