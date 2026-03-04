पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Agents Stuck : इस्रायल–इराण संघर्षाच्या छायेत सांगलीतील १० विमा प्रतिनिधी दुबईत अडकले; एअर इंडियाचे उड्डाण रद्द

Dubai War : संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती देशांतील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. याच दरम्यान सांगली व ईश्वरपूर येथील १० विमा प्रतिनिधी कार्यक्रमासाठी दुबई येथे गेले असताना अडकले आहेत. विमानसेवा रद्द झाल्याने आणि सुरक्षा निर्बंधांमुळे ते सध्या हॉटेलमध्ये सुरक्षित असले तरी कुटुंबीयांची चिंता वाढली आहे.
धर्मवीर पाटील : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर : इस्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सांगली व ईश्वरपूर येथील १० विमा प्रतिनिधी दुबईमध्ये अडकले आहेत. एका आरोग्य विमा कंपनीच्या माध्यमातून ते दुबई येथे एका कार्यक्रमासाठी गेले होते.

