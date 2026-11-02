Sangli Crime News : ईश्वरपूरच्या आंबेडकरनगरात मध्यरात्री थरार! लग्न मोडल्याचा जुना राग अन् दुकानातील वाद, कामेरी नाक्यावर 31 वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून; कोयता, चाकूने सपासप वार

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : लग्न मोडल्याचा जुना राग आणि रात्री कपड्यांच्या दुकानात झालेल्या वादाच्या कारणावरून येथील कामेरी नाक्यावर ३१ वर्षीय तरुणाचा कोयता व चाकूने सपासप वार करून निर्घृण खून (Kameri Naka murder incident) करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना घडली. सूरज महादेव कांबळे (वय ३१, रा. आंबेडकर नगर, ईश्वरपूर, ता. वाळवा) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी दोघा संशयितांविरुद्ध ईश्वरपूर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .ईश्वरपूरचे माजी उपनगराध्यक्ष दिवंगत मुकुंद कांबळे यांचा मुलगा अंकित मुकुंद कांबळे (वय ३०) आणि साहिल अनिल कांबळे (वय २७, दोघे रा. आंबेडकर नगर, ईश्वरपूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत. याप्रकरणी मृताचा चुलत भाऊ आप्पासो सिद्धनाथ कांबळे (वय ३३, व्यवसाय-खाजगी नोकरी, रा. आंबेडकर नगर, ईश्वरपूर) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत सूरज कांबळे आणि संशयितांमध्ये पूर्वी लग्न मोडल्याच्या कारणावरून वाद होता. काल रविवारी (ता.१) रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास एका कपड्यांच्या दुकानात त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला होता. या वादाचा राग मनात धरून रात्री पावणेबारा वाजण्याच्या सुमारास कामेरी नाका परिसरातील एका प्लायवूड व हार्डवेअर दुकानासमोर संशयित साहिल कांबळे व अंकित कांबळे यांनी सूरज कांबळे याला गाठले. दोघांनी हातातील कोयता आणि चाकू यांसारख्या धारदार शस्त्रांनी सूरज याच्या डोक्यात व छातीवर सपासप वार केले..Anjanari Ghat Accident : गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरची पोलिस व्हॅनला जोराची धडक, आंजणारी घाटात भीषण अपघात; पोलिसासह कंटेनरचालक, क्लिनर ठार.या भीषण हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्याने सूरज याचा जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात पडून मृत्यू झाला. मध्यरात्रीच्या सुमारास घडलेल्या या थरारक घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच ईश्वरपूर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. याप्रकरणी आप्पासो कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून ईश्वरपूर पोलीस ठाण्यात साहिल कांबळे व अंकित कांबळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.