Sangli Farmer : शेतकऱ्यांवर संक्रांत! जत तालुक्यात अवकाळी पावसाचा फटका; द्राक्ष-आंबा उत्पादक हादरले,बागांचे नुकसान

जत : जत शहरासाह तालुक्यात बुधवारी दुपारी अचानक आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांना धक्का दिला. जत शहर, कुंभारी, बिरनाळ, रामपूर, मुचंडी, पाच्छापूर, वळसंग, व्हसपेठ, कोळगिरी, बनाळी, माडग्याळ, कोसारी, शेगाव, आदी भागात सरी बरसल्या. ऐन संक्रांतीदिवशीच झालेल्या पावसामुळे द्राक्ष व आंबा उत्पादकांचे नुकसान झाले..दुपारी तीन वाजल्यापासून वातावरण ढगाळ होण्यास सुरुवात झाली. पावणे चारच्या सुमारास पाऊस सुरू झाला. जत शहर परिसरात सुमारे पंचवीस मिनिटे मुसळधार झाल्याने रस्त्यांवर पाणी साचले. शहरासह परिसरातील द्राक्ष व आंबा बागांना फटका बसला आहे..Mokhada Agriculture: आंबा-काजु मोहोरावर अवकळीचे संकट; ढगाळ वातावरणाने मोखाड्यात फळबागायतदार धास्तावले!.दरम्यान, अमृतवाडी, मुचंडी, पाच्छापूर, माडग्याळ, वळसंग, रामपूर, बनाळी, कुंभारी, कोसारी, शेगाव, व्हसपेठ, कोळगिरी, खलाटी, डफळापूर, येळदरी, बिळूर आदी भागात कमी-अधिक प्रमाणात सरी कोसळल्या. .पावसामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली. द्राक्ष पिके जोमात असून बागा काढणीच्या टप्प्यात आहेत. हाता-तोंडाशी आलेल्या पिकांना अवकाळीचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अलीकडे द्राक्ष व डाळिंब पाठोपाठ आंबा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढले आहे. मोहोर आलेल्या बागांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे..Belgaum Farmer : अवकाळी पावसाचा कहर! बेळगाव तालुक्यात ज्वारी भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे स्वप्न मोडीत .शेतकऱ्यांवर मोठे संकटयंदा आधीच द्राक्ष उत्पादन कमी आहे. जेवढ्या बागा उभ्या आहेत त्या मेहनतीने जगवल्या आहेत. ऐन संक्रांतीदिवशीच आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. द्राक्षांसह आंबा शेतीलाही फटका बसला, असे मत द्राक्ष व आंबा उत्पादक शेतकरी मोहन कुलकर्णी यांनी सांगितले..यंदा आधीच द्राक्ष उत्पादन कमी आहे. जेवढ्या बागा उभ्या आहेत त्या मेहनतीने जगवल्या आहेत. ऐन संक्रांतीदिवशीच आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. द्राक्षांसह आंबा शेतीलाही फटका बसला, असे मत द्राक्ष व आंबा उत्पादक शेतकरी मोहन कुलकर्णी यांनी सांगितले.