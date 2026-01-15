पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : शेतकऱ्यांवर संक्रांत! जत तालुक्यात अवकाळी पावसाचा फटका; द्राक्ष-आंबा उत्पादक हादरले,बागांचे नुकसान

Unseasonal Rain Hits : काढणीच्या टप्प्यात असलेल्या द्राक्ष बागांना आणि मोहोर आलेल्या आंबा बागांना पावसाचा फटका बसल्याने उत्पादन घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Unseasonal rain showers flood roads and damage grape and mango orchards in Jat taluka.

Unseasonal rain showers flood roads and damage grape and mango orchards in Jat taluka.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जत : जत शहरासाह तालुक्यात बुधवारी दुपारी अचानक आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांना धक्का दिला. जत शहर, कुंभारी, बिरनाळ, रामपूर, मुचंडी, पाच्छापूर, वळसंग, व्हसपेठ, कोळगिरी, बनाळी, माडग्याळ, कोसारी, शेगाव, आदी भागात सरी बरसल्या. ऐन संक्रांतीदिवशीच झालेल्या पावसामुळे द्राक्ष व आंबा उत्पादकांचे नुकसान झाले.

Loading content, please wait...
Sangli
mango
Farmer
Weather
Paschim maharashtra
Agriculture Loss
Farmer Agitation
Farmer crop Crisis
jat

Related Stories

No stories found.